PSD-Madeira cancela Chão da Lagoa pelo segundo ano consecutivo

Devido à pandemia de covid-19, o PSD-Madeira cancelou, pelo segundo ano consecutivo, a tradicional festa-comício do Chão da Lagoa, que decorre todos os anos em Julho.

“Um cancelamento que é decidido em nome da salvaguarda da saúde pública e partindo, também, do facto de que a grande maioria da nossa população, segundo as estimativas actuais, só estará vacinada contra a covid-19, apenas no próximo mês de Setembro”, contextualiza o partido liderado por Miguel Albuquerque, num comunicado em que informa que a rentrée política do PSD no arquipélago, que decorre anualmente no Porto Santo, também não se realizará este ano.

É a segunda vez, em 46 anos, que festa anual dos sociais-democratas madeirenses não se realiza, depois de o evento do ano passado ter sido também cancelado, pelos mesmos motivos.

Pelo palco da festa-comício, e pelas barracas de comida e bebida que circundam o recinto, passaram a maioria dos líderes nacionais do PSD, como Francisco Sá Carneiro, Marcelo Rebelo de Sousa, Durão Barroso, Marques Mendes, Pedro Passos Coelho e Rui Rio, que lá esteve em 2019.

Não faltaram também as polémicas, protagonizadas por Alberto João Jardim que, mesmo fora da liderança do partido, tem marcado presença no Chão da Lagoa.

O PSD pede a “compreensão” aos militantes pelo cancelamento, explicando que a “defesa” dos madeirenses “está em primeiro lugar”, e disponibiliza-se para apoiar quem tenha assumido antecipadamente encargos relacionados com estes dois comícios.