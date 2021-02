Oposição interna do BE critica “perda de influência” do partido e prepara moção

A facção interna do Bloco de Esquerda não poupa críticas à estratégia da direcção de Catarina Martins e acusa a direcção de ter falhado com os compromissos assumidos na última convenção. A moção está a ser preparada para a próxima reunião magna nos próximos dias 22 e 23 de Maio.

A insatisfação com a estratégia de Catarina Martins nos últimos dois anos, a “desvalorização das estruturas” da base bloquista, a “perda de influência política” e os resultados eleitorais das legislativas e presidenciais são algumas das motivações que levaram Movimento Convergência ― uma facção informal do Bloco de Esquerda ― a preparar uma moção para levar a debate na XII Convenção Nacional do partido. Apesar de esta moção e a da direcção se cruzarem na ambição que depositam nas autárquicas, são várias as divergências em relação ao desempenho do partido nesta legislatura.