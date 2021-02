O relevo criminal de um beijo na boca

Coação ou importunação sexual? Neste caso, fica-se com a sensação que a Relação do Porto quis escrever direito por linhas tortas...

A criminalização e a maior ou menor punição de comportamentos de carácter sexual, considerados desviantes ou censuráveis, tem evoluído ao longo dos séculos, tanto com a criação de novos crimes punindo comportamentos até aí legais, como com a descriminalização de comportamentos até aí merecedores de sanções penais. No nosso país, após o 25 de Abril de 1974, para além da criação de numerosos novos crimes neste campo, importa sobretudo salientar a revisão do Código Penal de 1985 em que a criminalização de condutas sexuais deixou de se fundar na ofensa à moral social sexual para passar a proteger a liberdade e autodeterminação sexual das pessoas.