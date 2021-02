A ministra disse que é no primeiro semestre

Em declarações feitas no passado dia 10 de Fevereiro, a ministra da Saúde tornou público o compromisso de que o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (ESNS) será aprovado no final do primeiro semestre do corrente ano. Decorreram vinte meses desde que a Assembleia da República, em 19 de Julho, aprovou a Lei de Bases da Saúde (LBS), que prevê que o SNS terá estatuto próprio. Este anúncio é uma boa notícia, razão pela qual os subscritores saúdam a ministra pela decisão tomada, que, a consumar-se, constituirá um passo importante para repor os valores consagrados na Constituição da República. Sem o ESNS, o SNS estava a tornar-se progressivamente num amontoado de serviços cuja lógica e racionalidade ficava dependente dos critérios de quem os dirigia. Embora os subscritores defendam a máxima autonomia das decisões tomadas pelos seus dirigentes, são igualmente defensores de que elas devem obedecer a um sentido estratégico orientado pela missão do SNS.

Os subscritores entendem e recomendam que o ESNS que vier a ser aprovado, nos aspectos organizativos e de funcionamento, deverá ter presente a importância que os Sistemas Locais de Saúde (SLS) nele previstos devem assumir o papel central num dispositivo organizacional vocacionado para promover todas as medidas que representem contribuições para tornar a população mais saudável. Pela flexibilidade que lhe deve ser atribuída, é a solução que está em melhores condições para se adaptar às variações sócio-epidemiológicas presentes em todo o país. Sem eles, o SNS tenderá a representar uma réplica do que actualmente existe, mesmo que as melhorias introduzidas possam satisfazer necessidades imediatas e possam ser apresentadas como avanços na sua reconfiguração. A participação dos vários actores sociais que, nas comunidades, são agentes da melhoria do estado de saúde das pessoas representa a contribuição mais relevante que os SLS podem trazer ao seu bem-estar.

Os subscritores têm presente o compromisso assumido pela tutela de entabular diálogo com eles, tendo cada uma das partes como objectivo apresentar o seu entendimento do que deverá ser o ESNS. Consideramos que, dada a participação que tiveram na solução encontrada para a LBS, é legítimo reivindicar que estão igualmente em condições de contribuir com o seu conhecimento para que o ESNS acolha eventuais alternativas que não tenham sido consideradas.

Defendemos que esta disponibilidade é um serviço que prestamos ao SNS, dado que, de entre todos aqueles que têm vindo a defender o serviço público de saúde, muitos destes subscritores percorreram todo o caminho desde que o SNS foi fundado até aos nossos dias. Confiamos que a consensualizada vontade política que apoiou uma LBS progressista se unirá também em torno de um novo ESNS

Adelino Fortunato (economista); Aguinaldo Cabral (médico); Ana Feijão (médica); Ana Matos Pires (médica); Ana Prata (jurista); André Barata (jurista); Antónia Lavinha (médica); António Avelãs (professor); António Rodrigues (médico); Armando Brito Sá (médico); Augusta Sousa (enfermeira); Carlos Ramalhão (médico); Cipriano Justo (médico); Corália Vicente (matemática); Daniel Adrião (consultor); David Pires Barreira (psicólogo); Fernando Gomes (médico); Fernando Martinho (médico); Gregória Caeiro Von Amann (médica); Guadalupe Simões (enfermeira); Helena Roseta (arquitecta); Heloísa Santos (médica); Jaime Correia de Sousa (médico); Jaime Mendes (médico); João Lavinha (investigador); João Proença (médico); Jorge Espírito Santo (médico); José Aranda da Silva (farmacêutico); José Calheiros (médico); José Carlos Martins (enfermeiro); José Manuel Boavida (médico); José Maria Castro Caldas (economista); José Reis (economista); Luiz Gamito (médico); Luísa d´Espiney (enfermeira) ; Maria Deolinda Barata (médica); Maria João Andrade (médica); Maria Manuel Deveza (médica); Mariana Neto (médica); Mário Jorge Neves (médico); Nídia Zózimo (médica); Paulo Fidalgo (médico); Pedro Ferreira (matemático); Ricardo Sá Fernandes (advogado); Sérgio Esperança (médico) ; Sérgio Manso Pinheiro (geógrafo); Sofia Crisóstomo (farmacêutica); Teresa Gago (médica dentista)