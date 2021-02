Televisão pública

Não me cabe a mim a tarefa de promover a defesa da “carta aberta” que alguns intelectuais divulgaram com um forte reparo a certa comunicação social, a convergir na televisão pública. Mas, estando com eles solidário nas afirmações produzidas, não posso deixar de vir lamentar a resposta que vi a essa carta. Naturalmente assinada pelos visados - por quem, aliás, sempre tive um enorme respeito -, que apareceram “em defesa da democracia”(?), chamando a si a virtude de um rol de “feitos gloriosos” e atirando as vozes críticas para o fosso dos detractores de “um património” inquestionável. Mais: classificando críticas abertas e devidamente identificadas como “polémicas” que, ao que parece, têm inconfessáveis origens e fins (que eles conhecem, mas não explicitam).

Custa-me concluir que o texto de alguns dirigentes e do Conselho de Redacção da RTP se assemelha demasiado a um corporativo sacudir de culpas, armando ao indefeso ofendido, e levando críticas honestas a passarem por ataques ignóbeis com interesses obscuros e inqualificáveis. O silêncio ter-lhes-ia ficado melhor.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

As escolhas do jornalismo

Prefiro a palavra “jornalismo” a “comunicação social”. Porque centra nos jornalistas, e não nas empresas para que trabalham, a nobre e insubstituível ideia da dualidade jornalismo/democracia. Um não sobrevive sem o outro. Há seis meses escrevi uma carta ao PÚBLICO, que não foi publicada, na qual afirmava que o “jornalismo da democracia” (o único digno do nome) parece deixar-se derrotar pela força crescente da demagogia vendável. De facto, quando os jornalistas seleccionam os temas, as imagens e as frases a que decidem dar maior relevo, estão verdadeiramente a escolher entre dois rumos distintos: alimentar a democracia (melhorando-a, criticando ou elogiando) ou alimentar as raízes da ditadura. Dois exemplos: a RTP publicou ontem o texto “Em defesa da democracia” no PÚBLICO, no qual esquece-se que as suas escolhas informativas oferecem sistematicamente uma supremacia quantitativa às “verdades” de uns (os “bons”) em desfavor das “verdades” de outros (os “maus”). Na SIC, por exemplo, o sector da análise económica está essencialmente dominado pelos jornalistas fãs da visão neoliberal que quase se impôs em Portugal durante a troika. Que informação credível trazem estas empresas para os cidadãos da democracia?

Luis Taylor, Porto

Carta aberta às televisões

Subscrevo na íntegra a carta aberta às televisões generalistas publicada no PÚBLICO de 23 de Fevereiro. A exploração macabra da dor humana, o abuso de imagens sempre iguais de hospital para hospital, o arrastar repetido das mesmas notícias, as intervenções dos “peritos”, o sensacionalismo, a palavra tronitruante, causam náuseas. Felizmente, com acesso pago, dá para mudar de imediato. Já me desabituei de ver o início dos noticiários. Passados que sejam 20, 30 minutos lá vou “picando”. Canais há com noticiários de 1h30m e mais. Acharão os responsáveis que isto é jornalismo?

Fernando Jorge Sacadura Cardoso, Algés ​

Cartas interceptadas pela PIDE

Em 2013, por curiosidade, fui à Torre do Tombo (que fica na Cidade Universitária) para procurar se havia alguma coisa a meu respeito no Arquivo da PIDE, que para lá tinha sido transferido. Não havia muito. Só que eu tinha sido sócio do Cineclube Universitário de Lisboa e que tinha sido um dos fundadores da SEDES; uma informação da Comissão de Recenseamento de São Sebastião da Pedreira sobre se eu era contra a independência de Portugal; e outra sobre o meu pai, com base nas informações pedidas para Braga. Mas havia algo que me surpreendeu, chocou e indignou: três cartas escritas por mim de Florença, em cuja universidade estava com uma bolsa de estudo depois de ter concluído o curso complementar de Ciências Político-Económicas (equivalente ao actual mestrado) na Faculdade de Direito de Lisboa. Cartas essas dirigidas, uma aos meus pais e duas a um amigo e que nunca chegaram aos seus destinatários.

Ora, eu não tinha qualquer actividade política, nem os meus pais, nem esse meu amigo. Interroguei-me, pois, por que razão teriam sido interceptadas as cartas. E cheguei à conclusão de que a PIDE interceptava, por amostragem certamente, as cartas vindas do estrangeiro para Portugal, para saber se revelavam alguma actividade oposicionista ao regime.

Agora que, no PÚBLICO, tenha visto escritos sobre a PIDE, acho que esse é um ponto que deveria ser investigado, se é que ainda não foi.

Jorge Miranda, Lisboa