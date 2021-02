EUA bombardeiam infra-estrutura na Síria usada por “milícias apoiadas” pelo Irão

Os Estados Unidos realizaram um ataque aéreo contra uma “infra-estrutura utilizada por milícias apoiadas” por Teerão no leste da Síria, anunciou o Pentágono.

O ataque aéreo contra uma “infra-estrutura utilizada por milícias apoiadas pelo Irão no leste da Síria” é a primeira acção militar conhecida sob a égide do Presidente Joe Biden, que iniciou o mandato no final de Janeiro.

“Os ataques foram autorizados em resposta a ataques recentes contra funcionários dos Estados Unidos e da Coligação no Iraque, e ameaças contínuas contra estes funcionários”, disse o porta-voz do Departamento da Defesa dos EUA, John Kirby, em comunicado. O porta-voz referiu ainda que os ataques destruíram vários edifícios num centro de controlo fronteiriço usado por milícias com ligações ao Irão, como a Kataeb Hezbollah (KH) e Kataeb Sayyid al-Shuhada (KSS).

Pelo menos 17 combatentes pró-Irão morreram no ataque, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

“Os ataques destruíram três camiões de munições [...]. Há muitos mortos. Pelo menos 17 combatentes morreram segundo um balanço preliminar, todos membros do Hachd al-Chaabi [coligação de milícias iraquianas pró-Irão]”, disse o director da organização não-governamental OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Segundo a Reuters, os ataques parecem ser limitados no seu alcance, o que poderá baixar o risco de aumento de tensões militares. É nesse sentido que aponta o comunicado do Pentágono: “O Presidente Biden vai agir para proteger o pessoal dos EUA e da Coligação. Ao mesmo tempo, agimos de uma forma que tem como objectivo desescalar a situação no leste da Síria e do Iraque”.

Não há ainda uma reaçcão oficial da Síria aos ataques.​