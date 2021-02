Associações querem ver a mobilidade ciclável como uma prioridade no PRR

No mesmo sentido, o Bloco de Esquerda e o PSD apresentaram, esta quinta-feira, projectos de resolução para promover a utilização de bicicletas como uma forma de deslocação sustentável, em Portugal.

Na sua resolução, o grupo parlamentar do BE urge o Governo a definir uma programação das medidas previstas no ENMAC, acompanhadas da sua respectiva orçamentação e calendarização, até ao final do 1º trimestre de 2021, bem como apela ao cumprimento das medidas que ficaram por realizar em 2019 e 2020. Os bloquistas querem ainda um reforço nos recursos humanos, financeiros e técnicos do ENMAC, de forma a “antecipar as metas de 2025 e 2030”, referentes ao aumento da quota modal de viagens em bicicletas, bem como estender as ciclovias e reduzir a sinistralidade rodoviária de ciclistas.

Já a do PSD apela ao Governo que alargue o Plano Nacional de Ciclismo para Todos a crianças do pré-escolar e defina os seus recursos financeiros necessários, argumentando que o uso da bicicleta neste grau de ensino “permitirá uma antecipação das metas estabelecidas” de descarbonização e uso de meios de mobilidade sustentável. Para além disso, o Grupo Parlamentar afirma ainda que a utilização de bicicletas desde a primeira idade “permite antecipar problemas de ordem motora”, integrar socialmente “jovens com necessidades especiais” e, ainda, combater a obesidade infantil.

As duas propostas de resolução foram aprovadas em Assembleia da República, com os votos a favor de quase todos os partidos, com a excepção da Iniciativa Liberal que se absteve nas duas e o PS que se absteve na do PSD.