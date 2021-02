Isabel II apela à vacinação: “Não seja egoísta”

Em Janeiro, a rainha Isabel II e o príncipe Filipe levaram a primeira dose da vacina para a covid-19. Algumas semanas depois, foram também vacinados o príncipe Carlos e a mulher Camila. Agora, a monarca encoraja todos os britânicos a seguirem o mesmo exemplo. Isabel II garante que levar a vacina não dói e propõe aos mais receosos que pensem no bem comum.

Foi no Castelo de Windsor que a rainha, de 94 anos, e o marido, de 99 anos, — que continua hospitalizado para tratar uma infecção — foram vacinados para a covid-19, por fazerem parte do grupo prioritário. Um mês depois, Isabel II falou sobre a experiência num encontro virtual com os responsáveis pela vacinação no Reino Unido. “Depois de sermos vacinados, cresce um sentimento de saber que se está protegido, que é muito importante. Posso dizer que a [toma da] vacina foi bastante inofensiva”, relata.

Isabel II sublinhou, ainda, a rapidez do processo e deu conta das “muitas” cartas que recebeu de súbditos a relatar o “quão fácil foi tomar a vacina”. “Não doeu de todo”, garante a monarca, ao comparar o novo coronavírus a uma peste.

Mais de 18,6 milhões de britânicos já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, incluindo celebridades como o cantor Elton John e o actor Michael Caine, que se juntaram a campanhas para encorajar a vacinação. O ministro britânico para a vacinação, Nadhim Zahawi, disse esta semana que entre 11% e 15% da população estava com receio de ser vacinada, especialmente entre as minorias étnicas, influenciadas por teorias da conspiração.

A rainha diz compreender o receio, sobretudo para quem “nunca levou uma vacina”, mas encoraja a que “não sejam egoístas”. “Devemos pensar mais nos outros do que em nós próprios”, incentiva Isabel II. A líder da Commonwealth aplaudiu ainda o processo de vacinação no Reino Unido, que diz ser “notável” — um dos mais rápidos do mundo.

Toda a família real britânica tem procurado envolver-se no processo de vacinação. O herdeiro do trono, príncipe Carlos, e o filho, príncipe William têm visitado centros de vacinação para agradecer a todos os trabalhadores e voluntários do Serviço Nacional de Saúde (NHS, a sigla inglesa).

Esta terça-feira, o príncipe Eduardo disse que o pai — internado há nove dias no hospital King Edward VII, em Londres — estava “muito melhor”. No dia antes, o sobrinho William, também confirmou que o avô estava “bem”. O príncipe Filipe deverá ficar mais alguns dias hospitalizado para ser tratado a uma infecção.

Nas últimas semanas, a família real tem atravessado alguns contratempos. Harry, 36, e Meghan, 39, deixaram as funções em Março do ano passado, e a separação foi agora formalizada, com o casal a deixar para trás os patrocínios reais. No próximo dia 7 de Março, o neto da rainha e a mulher vão dar uma entrevista à apresentadora mais popular nos EUA, Oprah Winfrey. A hospitalização de Filipe, que tem sido confidente da rainha durante todo o seu reinado de 69 anos e patriarca da família, priva assim a monarca do seu conselho numa altura em que, precisamente no mesmo dia se celebra a Commonwealth e a rainha, assim como outros membros séniores da realeza, se confrontam em televisão com o neto.