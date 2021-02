Harry canta rap de O Príncipe de Bel-Air com James Corden

É um príncipe dos verdadeiros numa cidade onde foram gravados os episódios da sitcom O Príncipe de Bel-Air com um na época quase estreante Will Smith a falar de como a sua vida tinha sido “virada do avesso”.

Não foram precisas mais coincidências para James Corden pôr o sexto na linha de sucessão da coroa britânica a cantar o famoso genérico rap ("Now, this is a story all about how / My life got flipped-turned upside down / And I liked to take a minute / Just sit right there / I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air") e até a usar a casa de banho da mansão que serviu de cenário à série. “Estou mortinho para fazer xixi!”, justificou Harry, pedindo licença à proprietária para entrar.

“Desta não estava à espera”, desabafa Corden para a câmara sem imaginar que o príncipe o surpreenderia ainda mais quando enfiou a cabeça pela pequena janela do WC: “James, se eu não voltar em *** minutos, vem buscar-me!” O apresentador defende que é ali que os duques de Sussex devem morar e, por isso, liga a Meghan que, o público ficou a saber, trata o marido por “Has”.

O momento não foi o único a arrancar gargalhadas a ambos e à audiência do The Late Late Show with James Corden. Imperdíveis são ainda os momentos em que, durante um tour num autocarro aberto pelas avenidas de Los Angeles, o carrinho de chá sofre um sério acidente, desencadeando mais gargalhadas a ponto de o príncipe se, literalmente, babar de riso.

Enquanto isso, Corden faz a visita guiada à moda de Los Angeles: em vez de sítios históricos, o autocarro deambula junto às casas dos famosos, que o apresentador vai dizendo a quem pertencem (curiosidade: na maioria das vezes, neste tipo de excursão, a informação não é fidedigna e nada leva a crer que as dadas por Corden sejam as correctas).

A excursão acaba na lama (“é como um banho, uma limpeza facial”, explica Harry) com os dois a percorrer um circuito de treino militar, ao longo do qual Harry incentiva Corden: “Vamos lá, vamos lá!” Embora, o príncipe tenha a vantagem de estar em forma e ter treino militar, espera pelo amigo para ultrapassar cada um dos obstáculos. Ainda assim, o apresentador reclama: “Não tens de falar comigo como se eu fosse um cão!”

Contudo, a conversa também assume um lado mais sério, com Harry a desabafar sobre a família, a sua relação com Meghan, os media britânicos e a vontade de manter o serviço público mesmo que afastado dos deveres (e privilégios) reais.