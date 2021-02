A nutricionista Márcia Gonçalves assume, no seu blogue Compassionate Cuisine (em português, Cozinha com Compaixão), a missão a divulgação de receitas vegetarianas criativas. Faz parte dos Pares do Ímpar.

Nesta receita, juntamos pimento e abacaxi, a par de outros legumes e aromas para dar mais cor e sabor ao arroz integral. Para fazer este prato, começamos pelo arroz, que já deve estar cozido: uma oportunidade para reaproveitar as sobras de outras refeições (e minimizar o desperdício alimentar). Em azeite, salteamos os legumes que vão dar paladar ao refogado: cebola, alho, pimento e, o inesperado abacaxi.

Para equilibrar as notas doces do prato, juntamos também sumo de lima, e um pouco de molho de soja (umami). Por fim, envolvemos o arroz, assim como caju tostado picado, que vai dar mais textura, e acompanhamos com uma fonte proteica e uma salada fresca, a gosto. Para acompanhar pode juntar Cubinhos de tofu dourado.

Foto

Arroz integral com abacaxi e pimento

4 porções

30 min

Ingredientes:

¼ chávena (30 g) de caju neutro (16 unidades)

½ colher de sopa de azeite

1 chávena de abacaxi (ou ananás) cortado em cubos (≈160 g)

½ pimento vermelho cortado em cubos

½ cebola cortada em cubos

2 dentes de alho picados

2 chávenas de arroz cozido (pode ser integral, basmati, agulha…) (400 g; cerca de 130 g de arroz cru)

1 colher de sopa de molho de soja

1/8 colher de chá de piripíri

Sumo de ½ lima

Sal e pimenta preta a gosto

Coentros frescos

Procedimento:

1. Toste os cajus numa frigideira durante 5 minutos, sem gordura, até ficarem douradas,

2. Numa wok ou frigideira larga, preferencialmente antiaderente, aqueça o azeite, junte a cebola, o ananás e o pimento vermelho. Deixe cozer, mexendo frequentemente, até o ananás começar a dourar nas faces, cerca de 3 a 5 minutos. Junte o alho e salteie durante mais 1 minuto. Junte o arroz e deixe cozer mais 2 a 3 minutos, até reaquecer completamente; junte os cajus, o molho de soja, o piripíri, o sumo de lima e uma pitada de sal e pimenta preta a gosto, e envolva.

3. Sirva o salteado de arroz em taças, guarnecidas com coentros frescos picados e fatias da ½ lima restante.

Foto

Notas: Para fazer as 2 chávenas de arroz integral cozido, vai precisar de cerca de ⅔ chávena (130 g) de arroz cru. Para cozer o arroz, passe-o por água corrente e escorra. Coloque numa panela média, juntamente com bastante água a ferver. Deixe cozer, destapado, durante 30 minutos. Drene a restante água de cozimento, e deixe o arroz repousar no vapor (com a panela tapada) durante 10 minutos.

Cubinhos de tofu dourados

Ingredientes:

1 bloco de ≈400 g de tofu, cortado em cubos

Sumo de 1 lima

½ colher de chá de alho em pó 1 colher de sopa de molho de soja Uma pitada de pimenta preta acabado de moer

Amido de milho 1 colher de sopa de azeite

Procedimento:

1. Escorra o bloco do tofu e envolva-o num pano de cozinha, coloque dois pratos por cima do bloco e deixe o pano absorver o líquido durante pelo menos 15 minutos. Corte o bloco em cubos.

2. Junte os ingredientes da marinada e o tofu num recipiente, e deixe que este absorva o sabor da marinada durante pelo menos meia hora (ou durante a noite se for preparado no dia anterior).

3. Passe o tofu em amido de milho.

4. Num wok ou frigideira larga, preferencialmente antiaderente, aqueça o azeite e salteie os cubos de tofu durante 4 a 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até as faces dos cubos de tofu dourarem.