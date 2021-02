Škoda Octavia Break e a cartada da sobriedade

Será provavelmente entre todos os modelos do grupo aquele que chamará menos a atenção, mas isso não é necessariamente um predicado a colocar na coluna dos contras, sendo ideal para quem prefere misturar-se na multidão e passar despercebido. E, além de servir os gostos dos menos extrovertidos, a carrinha não fica atrás de nenhum outro modelo do mesmo género, nem em termos de oferta tecnológica nem no que diz respeito à qualidade de construção (haverá risco mínimo de uns milhares de quilómetros depois se começar a ouvir um qualquer plástico a bater). Já em espaço, como é seu apanágio, volta a posicionar-se entre os campeões. E, no que diz respeito ao preço (desde 24.366€, para o 1.0 TSI 110cv com equipamento Ambition) poderá constituir o melhor compromisso entre os seus pares face à qualidade.