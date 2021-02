Carro Mundial Feminino escolhe os melhores das classes e candidatos ao título de WWCOTY

O júri do Carro Mundial Feminino do Ano (WWCOTY, na sigla original), composto por 48 jornalistas de 38 países dos cinco continentes, escolheu os melhores carros em cada categoria, tornando-os candidatos ao prémio maior. Vencedor final é anunciado a 8 de Março.

Nove veículos, cada qual representando a “excelência no seu segmento, não só em termos de segurança, conforto e tecnologia, mas também em termos de relação qualidade/preço, foram escolhidos para envergar o título de o melhor da sua classe”, divulgou, esta quinta-feira, a organização em comunicado.

Nos citadinos, o Peugeot 208 conquistou o galardão, tendo a marca francesa pontuado ainda entre os SUV urbanos com o 2008. Ainda entre os populares SUV, outros dois vencedores: o Land Rover Defender foi tido como o melhor SUV médio enquanto o Kia Sorento foi eleito o melhor entre os sport utility vehicle de grande porte. Nos todo-o-terreno puros ou pick-ups, destacou-se a Ford F-150, que não é comercializada em Portugal.

Nos familiares, falou mais alto a racionalidade do Skoda Octavia, enquanto a classe dos eléctricos foi dominada pelo inovador Honda e. No segmento do luxo deu cartas o Lexus LC500 Cabrio, recém-chegado a terras lusas, ao passo que, entre os desportivos, o “evoluído” e veloz Ferrari F8 Spider brilhou com mais força.

Após esta fase, o júri, de 48 jornalistas de 38 países dos cinco continentes, irá agora decidir qual é o Melhor Carro do Ano em termos absolutos. Os concorrentes serão estes nove automóveis, já tidos como sendo os melhores da sua classe. O resultado será anunciado a 8 de Março, Dia Internacional da Mulher.

Este é o 11.º ano em que o WWCOTY, o único júri do mundo automóvel composto exclusivamente por mulheres, se dedica a encontrar a melhor proposta do sector em termos globais, sendo que o processo de votação foi certificado pelo auditor independente Grant Thornton, da Nova Zelândia.

Este ano, “o trabalho do júri foi particularmente complicado”, sublinha a organização, devido à pandemia de covid-19 e consequentes medidas de confinamento, tendo o anúncio do prémio sido adiado – habitualmente ocorre em Novembro e diz respeito ao período entre Setembro de um ano e de outro; desta vez, foram analisados os novos veículos lançados entre a última edição e Dezembro de 2020.

Criado pela jornalista neozelandesa Sandy Myhre, em 2009, que actualmente ocupa a posição de presidente honorária (a espanhola Marta García assume o papel de presidente executiva), o objectivo dos prémios é a escolha dos melhores carros tendo como base critérios como a segurança, a qualidade, o preço e respectiva relação com o produto proposto, o design, a facilidade de condução, os benefícios e pegada ambiental.