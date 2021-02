Fonte da Vila Single Vineyard 2017: um branco de grande finesse, puro e transparente

Com toda a propriedade em produção biológica, a Quinta da Biaia fica na parte nascente das encostas da serra da Marofa, com as vinhas a uma altitude média de 750m, as que estarão a maior altitude de Portugal. Dos cem hectares da quinta, apenas cerca de 30 estão ocupados com vinhas, que distribuem por três diferentes parcelas, Lameiras, Souto e Alvandeira, em terrenos que vão do granito ao quartzo, xisto e argilas, numa orografia que as protege dos ventos marítimos, a proporcionar um clima agreste, com grandes amplitudes térmicas, rara precipitação e grande insolação.