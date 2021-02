Pepa e a história de como extrair de um drama um treinador de futebol

Foi uma promessa emergente no futebol português, mas não singrou como jogador. Entre azares e erros próprios, acabou a carreira sem luz. E sem dinheiro. Hoje, é o treinador da moda no futebol nacional.

Pedro Filipe – Pepa, no futebol – é um dos treinadores da moda. Colocando o Paços de Ferreira na luta pelos lugares europeus, está a levar um “Fiat Punto” a correr com os “Ferraris” – como o próprio já chegou a metaforizar. E isto, per si, já é uma história.