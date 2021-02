As reacções à morte de Quintana: “Nunca deixará de estar na memória”

São várias, e de diferentes quadrantes, as reacções que têm surgido à notícia da morte de Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto e da selecção portuguesa de andebol, que sucumbiu nesta sexta-feira a uma paragem cardiorrespiratória.

“Contando com diversos reconhecimentos individuais no palmarés, Quintana distinguia-se também pelas qualidades humanas, com destaque para a alegria com que contagiava todos os que acompanhavam o seu percurso. A perda tão dura e inesperada do Homem, mais ainda do que a do atleta, deixa enlutado o FC Porto, que transmite as mais sentidas condolências aos amigos e à família do Alfredo Quintana”.

Excerto do comunicado do FC Porto

“Sem palavras. Há notícias que não devíamos ter. O Alfredo Quintana deixou-nos de forma abrupta. Não merecia. Não é justo. Deixa de estar em campo, mas nunca deixará de estar na memória de todos os que o acompanharam.

Miguel Laranjeiro, presidente da Federação Portuguesa de Andebol

“Nunca imaginei que fosse por um motivo destes que falaria do Alfredo Quintana. Não tenho palavras que possam explicar o que sinto. Só me ocorre pensar que a grandeza, mas também a vulnerabilidade enquanto humanos não tem limites. Custa-me imaginar que já não estará entre nós para continuar a deixar rasto neste novo caminho.”

Paulo Pereira, seleccionador português de andebol

“O Sport Lisboa e Benfica endereça as mais sentidas condolências à família e amigos de Alfredo Quintana, bem como ao FC Porto e à Federação de Andebol de Portugal, após a notícia que deixou consternado o universo desportivo português. Este é um momento para homenagear um atleta de excelência que sempre deu tudo pelas camisolas que envergou. Ficam o seu exemplo e forte espírito desportivo.”

Comunicado do Benfica

“O desporto fica hoje mais pobre. O Sporting envia as mais sentidas condolências à família, amigos e toda a família portista. Até sempre, Alfredo Quintana.”​

Post do Sporting nas redes sociais

São estas notícias que nunca queremos receber. O gigante Alfredo Quintana deixou o desporto e o mundo mais pobres. Deixamos uma palavra de conforto à família, aos amigos e aos colegas do FC Porto e da Seleção Nacional. A perda é irreparável. pic.twitter.com/8VPzTmgiIS — Pedro Proença (@PresidenteLPFP) February 26, 2021

​"É com sentimento de profundo pesar que tomo conhecimento do falecimento do Alfredo Quintana, um símbolo da nossa selecção nacional de andebol. À sua família, ao FC Porto e à Federação de Andebol de Portugal (FAP), aos seus amigos e admiradores, envio as minhas condolências por esta perda irreparável.”

João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto