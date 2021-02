Olympique Marselha anuncia contratação de Sampaoli

O Olympique de Marselha oficializou esta sexta-feira a contratação do treinador argentino Jorge Sampaoli, até 2023, como sucessor do português André Villas-Boas no comando técnico da equipa principal da liga francesa, oitava classificada do campeonato.

Frank McCourt annonce de profonds changements, ouvrant un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2021

Em comunicado oficial, o clube marselhês anuncia a nomeação de Pablo Longoria como presidente da direcção do clube, substituindo Jacques-Henri Eyraud, no que é visto pelos responsáveis como o início de uma nova era do OM.

Sampaoli encerra o capítulo brasileiro, depois de ter orientado o Santos e o Atlético Mineiro nas duas últimas épocas, regressando ao futebol europeu, onde comandou os espanhóis do Sevilha em 2017, antes de assumir a selecção da Argentina, para além dos três anos ao comando da selecção do Chile (2013 a 2015).

Pablo Longoria trabalhou no Newcastle, no Recreativo de Huelva, no Sassuolo Calcio (EUA) e na Atalanta, tendo sido responsável pelo departamento de scouting da Juventus entre 2015 e 2018, e director desportivo do Valência.

“Sempre me disseram que o Marselha é uma paixão”, declarou Sampaoli, citado pelo site do clube.

“O Marselha é um clube do povo, em que me revejo. Não estou aqui para me esconder. Vamos lutar. Não é um desafio fácil e por isso aceitei de imediato. Estamos aqui porque este clube tem alma. Estamos preparados”, assumiu Sampaoli.