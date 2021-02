Alfredo Quintana entra na galeria fatídica do desporto

O guarda-redes do FC Porto e da selecção portuguesa Alfredo Quintana, que morreu esta sexta-feira, não é o primeiro atleta de alta competição a sucumbir, fruto de uma fatalidade, durante a carreira. Entre paragens cardiorrespiratórias, enfartes ou arritmias, vários atletas enfrentaram problemas de saúde graves ainda como desportistas.

Há poucos meses, Alex Apolinário, jogador do Alverca, faleceu no hospital depois de ter caído inanimado num jogo do clube Ribatejano, vítima de paragem cardiorrespiratória.

No futebol, de resto, a lista de fatalidades é extensa. Existem os casos mais conhecidos de Miklós Fehér, que morreu em 2004, num V. Guimarães-Benfica, e de Pavão, capitão do FC Porto, que sucumbiu numa partida frente ao V. Setúbal, em 1973.

Menos mediáticos, pela distância geográfica, foram os casos Marc-Vivien Foé, que morreu em 2003, na Taça das Confederações, e, mais recentemente, de Adam Nouri, do Ajax, que caiu no relvado, esteve mais de um ano em coma e sofreu danos cerebrais permanentes.

Em 2007, Antonio Puerta e Daniel Jarque deixaram o futebol espanhol e europeu, sina que coube também ao italiano Davide Astori, da Fiorentina, em 2012.

Embora o futebol seja o desporto mais “castigado” a alto nível, os casos não se limitam ao “desporto-rei”, como é prova a tragédia com Alfredo Quintana.

Em 2009, o basquetebolista norte-americano Kevin Widemond, da Ovarense, morreu no intervalo de um embate frente à Académica, sete anos depois de a modalidade também ter visto partir Paulo Pinto, vítima de um colapso cardíaco num Aveiro Basket-Benfica.

De resto, no início deste ano, o basquetebol nacional voltou a lamentar um incidente mortal, que vitimou Paulo Diamantino, num jogo dos escalões inferiores. O jogador caiu inanimado quando se preparava para entrar em campo.