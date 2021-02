Sexta, na TV: um Diamante de Sangue, Pasolini por Ferrara e Conan Osíris no coliseu

CINEMA

O Espaço Entre Nós

TVCine Top, 21h30

A astronauta Sarah Loreau está a um passo de concretizar o sonho da sua vida: embarcar numa missão espacial a um planeta distante. Quando é finalmente escolhida para fazer parte da tripulação, esbarra com um angustiante sentimento de culpa por ter de deixar a filha. Realizado pela francesa Alice Winocour (Augustine), que co-escreve o argumento com Jean-Stéphane Bron, o filme conta com interpretações de Eva Green, Zélie Boulant, Matt Dillon Aleksey Fateev, Sandra Hüller e Lars Eidinger.

Uma Grande Despedida

RTP2, 22h05

Filme de 2015 do alemão Matti Geschonneck, sobre um homem com uma doença terminal que reúne a família para uma despedida, num encontro em que revisita as conquistas da sua vida.

A Abóbada

RTP1, 22h44

João Catarré, Maya Booth, Filipe Vargas, João Didelet, José Martins, Figueira Cid e Tobias Monteiro dão vida a este drama histórico assente no texto de Alexandre Herculano, com realização de Cláudia Clemente e argumento de Pedro Marta Santos. É mais uma obra saída de Trezes, a colecção de telefilmes da RTP que adapta contos de autores portugueses.

Diamante de Sangue

AXN, 23h55

Serra Leoa, anos 1990. Um diamante raro pode mudar ou destruir a vida de dois africanos: Danny Archer, um ex-mercenário que troca diamantes por armas e quer livrar-se do círculo de violência e corrupção que o engoliu, e Solomon Vandy, um pescador que quer salvar a mulher e as filhas dos campos de refugiados e libertar o filho do destino de criança-soldado. Protagonizado por Leonardo DiCaprio e Djimon Hounsou, ambos nomeados para os Óscares, o filme é dirigido por Edward Zwick e tem fotografia do português Eduardo Serra.

Pasolini

RTP2, 00h33

Roma, Novembro de 1975. Pier Paolo Pasolini, cineasta, poeta e escritor, é simultaneamente objecto de admiração, estranheza e repúdio. No último dia da sua vida, encontra a mãe e, mais tarde, os amigos mais próximos. À noite, decide sair. Na madrugada seguinte, é encontrado brutalmente assassinado numa praia em Ostia, nos arredores da cidade, alegadamente por Giuseppe Pelosi, um jovem prostituto de 17 anos. Abel Ferrara realiza este filme que, nas palavras do actor Willem Dafoe (que o protagoniza), pretende “estar dentro da cabeça de Pasolini”.

DOCUMENTÁRIO

É Rocha e Rio, Negro Leo

TVCine Edition, 22h

A brasileira Paula Gaitán (Exilados do Vulcão, Agreste, Sutis Interferências) filma uma conversa informal com o músico compositor, poeta, sociólogo e pensador Negro Léo – que é também marido de Ava Rocha, a filha da realizadora. Durante algumas horas, no apartamento do artista em São Paulo, discute-se cultura, política, música, religião, drogas, redes sociais e racismo.

SÉRIE

O Clube

Opto, streaming

Estreia da segunda temporada da série portuguesa passada num luxuoso clube nocturno de Lisboa. Ali, além do “melhor bife do lombo”, há sexo (caro) à mistura com intrigas, jogos de poder e negócios obscuros a envolver personalidades de elite. Da autoria de João Lacerda Matos, conta com actores como José Raposo, Luana Piovani, Vera Kolodzig, Carolina Torres, Sara Matos ou Margarida Vila-Nova. Nos novos episódios, também Matilde Reymão se junta ao elenco.

MÚSICA

Conan Osíris ao Vivo no Coliseu dos Recreios

RTP1, 1h38

A 12 de Dezembro de 2019, subia ao palco da sala lisboeta a sonoridade incatalogável e a lírica desbragada de Conan Osiris (Tiago Miranda), o corpo musical mais estranho e impactante a entrar na cena portuguesa nos últimos anos. Rodeado de bailarinos, Pauliteiros de Miranda e convidados como Ana Moura e Branko, o autor do álbum Adoro Bolos e da música sobre Telemóveis, vencedora do Festival da Canção, deu o seu concerto mais ambicioso, em jeito de consagração e fecho de um ciclo. Este é o registo desse momento.

O mais ambicioso e aguardado concerto de Conan Osiris teve lugar esta quinta-feira no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O músico foi acompanhado por vários dançarinos e Pauliteiros de Miranda, que dominaram por completo um palco que se revelou pequeno para tanta música e dança. O espetáculo contou ainda com a presença de Ana Moura e de Branko, que, em conjunto, vão lançar uma música nova.

INFANTIL

Ernest e Célestine (V. Port.)

Nos Studios, 9h20

Nomeado para o Óscar de Melhor Filme de Animação, inspira-se nas delicadas personagens da ilustradora Gabrielle Vincent e é realizado por Benjamin Renner, Stéphane Aubier e Vincent Patar. É a história de uma ratinha órfã que se aventura no mundo e ganha num urso uma amizade tão improvável quanto verdadeira.