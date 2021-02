A errância na leitura, as capas dos livros e a pilha da curiosidade

Vera Tavares lê à procura de uma espécie de encontro com o autor. Íntimo, político ou que lhe dê a chave para prazer uma capa. É uma interprete privilegiada e convidou para esta conversa a escritora Dulce Mara Cardoso, autora de O Retorno ou Eliete. As duas desmontam a sua relação pouco ortodoxa com a leitura e especulam como passar - e às vezes falhar - essa paixão a outros. Vamos com elas e com Mrs Dolloway, de Virginia Woolf, A Bofetada, de Christos Tsiolkas, O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, Pedro Paramo, de Ruan Rulfo, Deserto Sonoro, de Valeria Luiselli, e A Força da Forma, de Mário Moura.

