2021: ano George Orwell

Neste ano de 2021, uma editora historicamente associada à edição da obra de Orwell, a Antígona, recupera a antologia Porque Escrevo e Outros Ensaios. Em anos recentes, aquela casa já publicara, ou reeditara, A Quinta dos Animais (2020), Homenagem à Catalunha (2019), Livros e Cigarros (2019), ou 1984 (2015); de John Newsinger, fizera também sair: George Orwell — Uma Biografia Política (2010). A Relógio D’Água retoma este ano a edição do escritor inglês com uma nova tradução de 1984 e uma adaptação inédita de A Quinta dos Animais. A editora, que fez igualmente sair Na Penúria em Paris e em Londres (2017) e Dias Birmaneses (2016), prepara-se, ainda, para lançar Os Ensaios. Esta será a mais ampla reunião da obra ensaística de George Orwell alguma vez publicada entre nós. Também a D. Quixote publica, em 2021, O Triunfo dos Porcos e 1984; o selo da Leya tinha já publicado os Diários do autor (2014). As Edições 70 dão à estampa uma colectânea de Ensaios; a chancela do Grupo Almedina fizera já publicar, há dois anos, George Orwell — Biografia Intelectual de Um Guerrilheiro Indesejado, de Jacinta Maria Matos, responsável também pela tradução e anotação de Ensaios. Também pela Bertrand saiu uma tradução de O Triunfo dos Porcos.