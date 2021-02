Casos de covid-19: Portugal passa do pior para 20.º lugar na Europa em duas semanas

Nos últimos 14 dias, Portugal registou uma incidência de 288 casos de covid-19 por 100 mil habitantes — menos de metade da incidência apresentada há uma semana. O país deixou de estar a vermelho no mapa a cores do ECDC e passou ao nível laranja.

Portugal é actualmente o 20.º país com maior taxa de incidência de covid-19 na Europa, de acordo com os dados mais recentes divulgados esta quinta-feira, 25 de Fevereiro, pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

Nos últimos 14 dias, Portugal registou uma incidência de 288 casos de infecção por 100 mil habitantes — menos de metade da incidência apresentada há uma semana —, segundo o relatório do ECDC, ficando agora atrás de países como Itália (com 289 casos por 100 mil habitantes), Espanha (com 348) e França (398 casos por cem mil habitantes). Na semana passada, Portugal ocupava o oitavo lugar na lista de países europeus com maior taxa de incidência, com 589 casos de covid-19 por 100 mil residentes e, há duas semanas, surgia mesmo em primeiro lugar na tabela ocupando a pior posição na Europa.

No topo da lista, que inclui 57 países europeus, está a República Checa, com 1120 casos por 100 mil habitantes, seguindo-se Montenegro (1088), São Marino (972), a Estónia (703) e o Mónaco (650). A média europeia ronda agora as 226 infecções por 100 mil habitantes.

O mapa a cores divulgado pelo ECDC sobre a incidência da covid-19 na União Europeia confirma estes dados. Portugal deixou de estar a vermelho e passou ao nível laranja, que corresponde a uma taxa de incidência entre os 240 e os 479,9 casos por 100 mil habitantes. Por sua vez, a região Norte e do Algarve são representadas a laranja claro, o que significa que se mantêm com uma taxa de incidência inferior ao resto do país (entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes).

Os dados do ECDC por regiões revelam ainda que a Área Metropolitana de Lisboa regista agora uma incidência a 14 dias de 397 casos por 100 mil habitantes, seguindo-se o Centro (com 282), o Alentejo (245), o Algarve (236) e o Norte (201). Já a Região Autónoma da Madeira contabiliza actualmente 364 casos por 100 mil residentes e os Açores 39.