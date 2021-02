Rui Rio antecipa anúncio e confirma Carlos Moedas como candidato a Lisboa

O líder do PSD anunciou que o ex-comissário europeu Carlos Moedas é o candidato do partido à câmara municipal de Lisboa. Numa declaração na sede do partido, ao lado do actual administrador da Fundação Gulbenkian, Rui Rio disse que Carlos Moedas “era a melhor solução” desde o início do processo de escolha.

“Sempre achei que a melhor solução desde o início era Carlos Moedas, fui falando com ele e com outras pessoas”, afirmou, adiantando que a revelação acabou por ser feita esta quinta-feira por causa da “pressão dos últimos dias”. “Havendo uma enorme especulação e pressão, o engenheiro Carlos Moedas entendeu que devíamos acelerar [o anúncio]”, acrescentou. Já esta tarde, o jornal Nascer do Sol tinha avançado com a notícia de que o ex-comissário teria aceite liderar a candidatura para disputar as eleições com o socialista Fernando Medina.

O próprio candidato não falou na iniciativa desta tarde, mas Rui Rio prometeu que responderá a perguntas dos jornalistas na próxima semana quando forem anunciados mais 100 candidatos autárquicos.

Rui Rio disse ainda ter informado o CDS sobre esta decisão. “A vontade é que o candidato seja comum”, disse. A coligação PSD/CDS não integra, para já, a Iniciativa Liberal. Ao que o PÚBLICO apurou, o partido não foi contactado formalmente para se juntar a esta aliança em Lisboa, com Carlos Moedas como cabeça de lista.

Na sua curta declaração (em que não respondeu a perguntas dos jornalistas), Rui Rio reiterou a importância das eleições autárquicas e a intenção de “ter uma candidatura forte em Lisboa”. “Um partido da dimensão do PSD é obrigado a apresentar uma candidatura forte”, afirmou, justificando assim o tempo que levou até encontrar o nome do ex-responsável pelo programa da troika no Governo de Passos Coelho

Natural de Beja, Carlos Moedas teve a responsabilidade pela coordenação do programa de ajustamento da troika, entre 2011 e 2014. Nesse ano, tornou-se comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação. Desde Janeiro de 2019 que Carlos Moedas é administrador da Fundação Gulbenkian.