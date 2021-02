Rio reúne-se com Carlos Moedas sobre candidatura a Lisboa

O líder do PSD, Rui Rio, reúne-se esta tarde com o ex-comissário europeu Carlos Moedas, na sede do partido, segundo uma nota oficial. Em cima da mesa está a candidatura a Lisboa.

O antigo secretário de estado adjunto de Passos Coelho terá aceitado liderar a coligação PSD/CDS a Lisboa para disputar as eleições autárquicas. Carlos Moedas chegou à sede do PSD por volta das 19h00 e está reunido com Rui Rio, Nuno Morais Sarmento, vice-presidente do PSD e o secretário-geral José Silvano, que é também membro da comissão autárquica.

Para já, ao que o PÚBLICO apurou, a Iniciativa Liberal não foi contactada formalmente para integrar esta coligação que enfrentará o socialista Fernando Medina.

Natural de Beja, Carlos Moedas teve a responsabilidade pela coordenação do programa de ajustamento da troika, entre 2011 e 2014. Nesse ano, tornou-se comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação. Desde Janeiro de 2019 que Carlos Moedas é administrador da Fundação Gulbenkian.