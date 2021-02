PSD propõe a criação de linha telefónica de apoio à vacinação

A bancada parlamentar do PSD propõe a criação de uma linha telefónica para dar apoio à vacinação contra a covid-19. Num projecto de resolução que deu entrada na Internet, os sociais-democratas recomendam que esse contacto permita prestar esclarecimentos sobre dúvidas dos utentes, e a confirmação de inscrição dos utentes no processo de vacinação.

O PSD considera que esta linha telefónica seria um “contributo para a transparência do processo de vacinação”, o que é considerado determinante para a “construção a confiança” necessária para que o “país atinja as metas globais, especialmente a tão ambicionada imunidade de grupo”.

Nesse sentido, a bancada parlamentar recomenda que o número de telefone possa também permitir a actualização de dados de contactos pessoais dos utentes e ainda confirmar se receberam um SMS ou um e-mail com a notificação sobre a data e local da sua vacinação.

No projecto de resolução já entregue na mesa da Assembleia da República, o PSD refere que está a decorrer a fase da vacinação dos cidadãos com idade superior a 80 anos, acrescentando que os idosos se encontram “especialmente sujeitos a determinados factores susceptíveis de condicionar a sua vacinação, como sejam a iliteracia e iliteracia digital, a desactualização de dados pessoais, a inexistência de formas de contacto (ex.: telemóvel ou computador/endereço electrónico), a incapacidade ou dificuldade de deslocação ou, ainda, a ausência ou baixa de autonomia pessoal”.