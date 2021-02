CDS assegura que nome de Moedas foi consensualizado com PSD

O CDS congratula-se com a disponibilidade de Carlos Moedas para ser candidato à Câmara de Lisboa e assegura que o nome foi consensualizado com a direcção do PSD.

“É um nome forte que reuniu sólido consenso entre direcções do CDS e do PSD em reuniões mantidas sobre a estratégia para as próximas eleições autárquicas”, segundo um comunicado assinado por Francisco Rodrigues dos Santos.

A nota surge duas horas e meia depois de o líder do PSD ter anunciado, na sede do partido, que o ex-comissário europeu será o candidato do partido a Lisboa e que já tinha informado o presidente do CDS sobre a escolha.

Francisco Rodrigues dos Santos considera que o nome “é uma boa notícia para Lisboa e constitui o primeiro passo para que haja uma coligação de centro-direita para a capital”, acrescentando que essa aliança “naturalmente carece de ser aprofundada pelas direcções dos dois partidos”. Para já, a Iniciativa Liberal ainda não foi contactada formalmente para integrar esta aliança, segundo uma fonte do partido.

No início do próximo mês, o PSD e o CDS vão assinar um acordo autárquico, que regulará todas as coligações autárquicas das próximas eleições, e que define as questões financeiras, entre outras. O acordo rejeita qualquer coligação com o Chega.

No PSD-Lisboa, o líder da concelhia, Luís Newton, já reagiu ao anúncio de Rui Rio com elogios ao ex-comissário europeu. “Carlos Moedas será o presidente de que Lisboa precisa, virando a cidade para o século XXI, modernizando os serviços camarários e aproximando governantes e governados”, disse à agência Lusa.

O social-democrata, que é também presidente da Junta de Freguesia da Estrela, acrescentou que “é um momento de esperança para todos os lisboetas” e enalteceu a “experiência” de executivo nacional. “Temos agora um candidato com mundo, conhecimento e qualidade”, sustentou.