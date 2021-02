NASA revela imagem inédita de Vénus

Vénus não era o objectivo da Parker Solar Probe, mas nem por isso deixou de ser alvo de atenções. A NASA publicou no seu site oficial, esta quarta-feira, uma fotografia nunca antes vista do planeta, que permite ter um novo olhar sobre ele.

“A sonda passa por Vénus um total de sete vezes ao longo dos sete anos de duração da missão, usando a gravidade do planeta para contornar a órbita da sonda. Essas assistências gravitacionais de Vénus permitem que a Parker Solar Probe voe cada vez mais perto do Sol, na sua missão de estudar a dinâmica do vento solar perto de sua fonte”, explica a NASA.

Foto Vénus, fotografia tirada pela sonda Parker Solar Probe NASA

O registo fotográfico foi tirado durante a noite e mostra como anoiteceu em Vénus, a 11 de Julho de 2020. São visíveis, para além da superfície do planeta, a luz lunar que emana nas suas margens, bem como o céu estrelado. A imagem, com grande detalhe, foi captada a cerca de 12380,603 quilómetros de distância.