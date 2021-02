Sony Awards 2021: as fotografias finalistas de um ano sem igual

Os vencedores do concurso só serão anunciados a 15 de Abril, mas, por ora, o concurso Sony World Photography Awards levanta o véu sobre a produção fotográfica mundial num ano sem igual, marcado pela pandemia de covid-19.

Entre os finalistas de 2021, a 14.ª edição, destaca-se o trabalho do fotógrafo britânico Theo Gould, residente em Portugal, que desenvolveu a série de retratos Mixed – ainda em produção – com enfoque em questões raciais na cidade de Lisboa. Em conversa telefónica com o P3, o fotógrafo dá conta de que existe uma série de experiências comuns entre todos aqueles que são de “raça mista”, como ele próprio. O seu trabalho será conhecido, integralmente, por cá, durante as próximas semanas.

Entre os finalistas, o destaque vai ainda para o sul-africano Brent Stirton, um multipremiado neste concurso, a francesa Marylise Vigneau, o iraniano Mehrdad Fathi e a britânica Julia Fullerton-Batten, cujos trabalhos já conheceram publicação no P3 em anos anteriores.

Em comunicado, a World Photography Organisation, que promove o concurso, refere que, ao longo de 2020, foram recebidas mais de 145 mil imagens de fotógrafos profissionais, de 220 países. “Os fotógrafos estiveram à altura dos desafios de 2020 dedicando o seu tempo a projectos de cariz pessoal, explorando histórias que se desenrolavam no seio das comunidades locais”, explica Mike Trow, presidente do júri da 14.ª edição do concurso. “Os seus esforços compensaram, uma vez que os trabalhos que constam das listas de finalistas apresentam um aumento da qualidade face aos anos anteriores, o que torna este ano muito especial.”