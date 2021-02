Sobre a eliminação dos símbolos da história colonial

Brada aos céus que os “iluminados" do nosso país queiram apagar a nossa história colonial. Propõem eliminar os símbolos existentes na Praça do Império, e por que não o Padrão dos Descobrimentos, a Torre de Belém, estátuas, etc.? Parece que não abandonamos a preocupação de agradar a outros, quando ninguém se preocupa em nos agradar, ou seja, temos de adquirir uma atitude de líderes em vez de seguidores. Já tarda.

História é História, embora algumas vezes distorcida consoante a opinião pessoal dos seus escritores, basta dar uma olhadela às diferentes versões da História de Portugal. O futuro molda-se aprendendo com os erros cometidos.

Horácio Cavaleiro, Califórnia

Haja bom senso

Nem sempre concordo com Maria João Marques, mas, desta vez, gostei do equilíbrio, da sensatez e sobretudo da inteligência da vossa articulista na crónica de 24 de Fevereiro. Eu sou português, orgulho-me de o ser, vivi três guerras, uma ditadura e aqui estou orgulhoso dos meus antepassados e condenando muito do que fizeram por esse mundo fora. Amo o criminoso e condeno o crime.

Muitos de nós, sobretudo aqueles que têm alguma cultura, julgam os nossos maiores com as mentalidades destes nossos tempos que alguns julgam maravilhosos. Atrás de nós virá quem nos julgará. Já agora porque não deitar abaixo os Jerónimos?

Somos um país pequeno (não tão pequeno como se julga) mas de vez em quando surgem entre nós os iluminados que, desconhecendo os nossos valores e a nossa história, ainda nos fazem mais pequeninos. Por falar em pequeninos, já temos muitos dos nossos políticos cuja visão só alcança o Terreiro do Paço. Parabéns Maria João Marques. A sensatez nunca fez mal a ninguém. Talvez abra os olhos a alguns.

Borges Simão, Torres Novas

​Televisões

Os subscritores da “Carta Aberta às televisões generalistas nacionais” consideram que o tratamento desses canais à pandemia condiciona a opinião, o que ilustram com múltiplos exemplos. No entanto esquecem-se de um.

Diariamente nos noticiários, e em entrevistas e conferências de imprensa, repetem-nos os planos de vacinação que estão a ser preparados, as medidas de apoio que estão a ser legisladas, as melhorias do SNS que estão a ser discutidas, as estratégias de testagem que irão ser adoptadas. E tão constantes são estas mensagens, que temos a sensação de que tudo já se concretizou ou está em marcha para a conclusão. E que com tão infrene actividade podemos confiar que tudo correrá bem, no melhor dos mundos possíveis. Anuncia-se, com o sorriso da vitória, que 10% de determinado grupo já foi vacinado! Claro que faltam vacinar 90%; mas o que é que isso interessa?

Se calhar não repararam neste tipo de condicionamento da opinião. É preciso estar atento, porque anda muito por aí, acompanhado pelo enviesamento da análise. As manipulações vêm de vários lados, todas servem algum interesse; e não as há mais nobres e menos nobres. São todas tóxicas.

Rosa Redondo, Loures

Olivença

Li a carta de Frederico Gama, de Estremoz, aqui publicada, a chamar a atenção para o corte da estrada entre dois concelhos portugueses, Elvas e Olivença. Não fica claro se este corte foi promovido por Espanha, por Portugal ou por acordo entre ambos. Nas últimas hipóteses é uma incoerência do Governo porque, ao mesmo tempo, concede a nacionalidade portuguesa aos oliventinos e não reconhece aquela fronteira.

Com Espanha e a Europa é mais o que nos une do que o que nos separa e a questão pode parecer uma bizantinice (lá está! também me ocorreu usar o termo quixotismo) mas não é. Nesta crise em que o mais próximo foi transformado numa ameaça, o sentimento de pertença a uma comunidade e a uma nacionalidade é importante para combatermos esta guerra. E basta contemplar a ponte da Ajuda destruída e percorrer Olivença para sentir de imediato a saudável portugalidade que nos habita. Não por oposição aos estrangeiros, mas como catalisador do que de melhor temos e que nos permitirá ultrapassar situações em que é necessária uma mobilização colectiva.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Silêncios

É verdade. Por incrível que pareça esta pandemia, infelizmente, está instalada há um ano. Quando surgiu julgava-mos que não iria exceder 30, 60 dias mas ultrapassou todas as expectativas. Os confinamentos obrigatórios que temos de cumprir são de uma tortura aflitiva e provocam um tédio arrepiante. Esta solidão imposta transcende as nossas características e a falta do convívio habitual no café, no restaurante ou noutro local afasta-nos de amigos, irremediavelmente. Este silêncio restringe os laços de amizade e os encontros fortuitos fazem imensa falta. É urgente voltar à normalidade.

Diamantino Reis, Portimão