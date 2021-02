Princesa Latifa pede à polícia que reabra a investigação ao desaparecimento da sua irmã

A filha do emir do Dubai tinha escrito à polícia britânica em 2019. O caso da sua irmã Shamsa, raptada em Inglaterra há mais de vinte anos, tem muitas semelhanças com o drama vivido por Latifa.

A filha do emir do Dubai, a princesa Latifa, pediu à polícia britânica para reabrir a investigação ao desaparecimento da sua irmã mais velha, a princesa Shamsa.

Depois de ter revelado pormenores sobre a forma como o pai a tem mantido presa no Dubai, Latifa pede que se dê atenção ao caso da irmã, desaparecida há mais de vinte anos, através de uma carta revelado agora pela BBC.

Em 2000, a princesa Shamsa do Dubai, então com 18 anos, tentou fugir da propriedade pertencente ao pai no Surrey, no Sudeste de Inglaterra. Foi raptada em Cambridge alguns dias depois e levada para o Dubai contra a sua vontade.

Inicialmente, a polícia britânica tratou o caso como um rapto, depois de ter recebido um contacto de um advogado especializado em imigração. No entanto, a investigação terminou num impasse quando os inspectores foram impedidos de se deslocar ao Dubai. Mais de uma década depois, soube-se que o Governo dos Emirados Árabes Unidos fez diligências junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico que podem ter posto em causa a continuidade das investigações.

No ano passado, um juiz do Supremo Tribunal britânico responsabilizou directamente o xeque Mohammed bin Rashid al Maktoum pelos raptos tanto de Shamsa como de Latifa.

Na carta enviada à BBC, Latifa pede à polícia britânica que reabra a investigação ao desaparecimento da irmã. “Tudo o que vos peço é que, por favor, dêem atenção ao seu caso porque isso pode dar-lhe a liberdade”, escreve a princesa.

A carta está datada de Fevereiro 2018, mas foi escrita em 2019 porque Latifa não queria revelar que tinha a possibilidade de contactar o mundo exterior antes da sua tentativa de fugir do local onde o pai a tem mantido em cativeiro, explica a BBC.

Latifa diz que a irmã foi mantida presa sem qualquer contacto exterior. “Ela foi torturada, chicoteada nos pés”, escreve.

A polícia de Cambridgeshire, a quem a carta foi endereçada, disse à BBC que o seu conteúdo será “analisado como parte da actual revisão ao caso”. No entanto, avisa tratar-se de uma “questão muito complexa e séria” e que, por isso, “é inapropriado discuti-la em público”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz tratar-se de um assunto privado entre dois indivíduos e não tem relevância para a investigação policial.

O caso da princesa Latifa tem concentrado atenções a nível mundial e levou mesmo a ONU a pedir explicações ao Governo dos Emirados Árabes Unidos, do qual o seu pai é vice-presidente. A filha do emir do Dubai, de 35 anos, tentou fugir em 2018, mas foi apanhada e mantida presa numa mansão guardada 24 horas por dia por homens armados e de onde não pode sair.