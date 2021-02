Biden reabre as portas dos EUA a pedidos de residência permanente

O Presidente norte-americano, Joe Biden, voltou a abrir as portas de entrada nos EUA a milhares de estrangeiros que procuram viver e trabalhar no país de forma legal, usando mais um decreto presidencial para reverter uma decisão do seu antecessor, Donald Trump. Mas o caminho difícil que a Casa Branca tem à sua frente para reformar as leis de imigração de forma permanente – através do Congresso – está a agravar as tensões entre Biden e a ala progressista do Partido Democrata, numa batalha interna que pode ter o seu auge na sexta-feira.