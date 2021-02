Aprovado financiamento para Gabinete de Apoio à Vítima de Violência Doméstica do Oeste

Falta de apoio financeiro em anos anteriores comprometeu a eficácia do projeto.

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Oeste decidiu nesta quinta-feira atribuir uma verba de 22 mil euros para financiar o Gabinete Intermunicipal de Apoio à Vítima (GIAV) de Violência Doméstica da região.

O primeiro secretário da CIM Oeste, Paulo Simões, disse à agência Lusa que foi aprovada uma verba de 22 mil euros para financiar este ano o projecto.

O responsável adiantou ainda que o objectivo é alargar o gabinete aos 12 concelhos da região.

Em 2019, a resposta do GIAV esteve comprometida por falta de financiamento, depois de ter terminado o apoio recebido no âmbito do Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego (POISE).

Até Maio de 2019, quando terminou o apoio, o GIAV atendia uma média de 62 casos por mês e passou a atender menos casos e a dispor de menos técnicos.

O GIAV foi criado em 2010 em Torres Vedras. Por receber vítimas de outros concelhos da região, passou em 2016 a efectuar visitas descentralizadas aos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche e Sobral de Monte Agraço.

Entre 2016 e 2019 atendeu 378 vítimas de violência doméstica, das quais mais de metade corresponderam a novos casos.

O atendimento de vítimas de violência doméstica aumentou 13,5% na região graças ao GIAV, contribuindo assim para não haver casos mortais.

O trabalho resultou da parceria entre GIAV, câmaras municipais e instituições de solidariedade social desses concelhos, Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, Segurança Social, Instituto do Emprego e da Formação Profissional, Ministério Público e Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul.

A região Oeste é composta pelos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche, do distrito de Leiria, e por Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, do distrito de Lisboa.