Como a agricultura intensiva está a pôr em causa o futuro do Alentejo?

Prestes a completarem-se duas décadas do encerramento das comportas da barragem de Alqueva (a 8 de Fevereiro de 2002), a Assembleia Municipal de Beja apresentou o relatório sobre o impacto do Alqueva na região. E as conclusões são pouco animadoras: desde os impactos no solo ao pouco retorno para as populações locais, passando pela destruição da paisagem e ao actual modo produtivo na área regada estar a ter uma factura muito pesada. Neste P24 ouvimos o correspondente do PÚBLICO em Beja, Carlos Dias.

