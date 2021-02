Tiger Woods não será investigado: “Um acidente não é um crime”

Ainda que o golfista não vá ser investigado, as causas do acidente estão a ser apuradas pelo departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.

O golfista norte-americano Tiger Woods não será investigado pelo acidente de viação, que sofreu, esta terça-feira, em Los Angeles, Califórnia. A informação foi confirmada pelo Xerife do Condado, esta quarta-feira. O desportista de 45 anos encontra-se hospitalizado em estado grave a recuperar das extensões lesões que sofreu na perna direita e no tornozelo.

Ainda que o golfista não vá ser investigado, as causas do acidente estão a ser apuradas pelo departamento do Xerife do Condado de Los Angeles. As autoridades querem perceber o que levou Woods a perder o controlo do SUV Genesis que conduzia.

O veículo que o desportista conduzia seguia em direcção a norte numa descida da auto-estrada para Hawthorne Boulevard, na Blackhorse Road, quando guinou para o outro lado da estrada e colidiu com um sinal de trânsito. Como consequência, o carro rolou várias vezes, acabando por capotar.

“Não vamos apresentar qualquer queixa deste acidente”, disse o Xerife Alex Villanueva, em conferência de imprensa. “Isto continua a ser um acidente e um acidente não é um crime. Acontecem, infelizmente”, sublinhou.

Além disso, as autoridades chamadas ao local do acidente não encontraram qualquer indicação de que Tiger Woods pudesse estar sob a influência de narcóticos ou álcool. O golfista estava “lúcido”, garantem. Crê-se também que o estado da meteorologia não tenha influenciado o acidente.

Video from NewsChopper4 shows the site of rollover crash involving Tiger Woods. https://t.co/fQL3yjOnSC pic.twitter.com/9aHPHKN4tk — NBC Los Angeles (@NBCLA) February 23, 2021

Tiger Woods era o único ocupante do carro, tendo sido retirado pelos bombeiros com a ajuda de um desencarcerador, socorrido pelos paramédicos de Los Angeles County e transportado ao hospital local, explicaram as autoridades.

Segundo a Golf Digest, o golfista estaria a filmar um anúncio — em que dava dicas de golfe a três celebridades — e as filmagens terminariam precisamente na terça-feira, dia em que se sofreu o acidente.

Tiger Woods sofreu “fracturas expostas e cominutivas” tanto na parte superior como inferior da tíbia e fíbula da perna direita, bem como danos nos ossos do tornozelo e traumatismos nos músculos e tecidos moles da perna. Uma fractura cominutiva é quando um osso se parte em múltiplos fragmentos, e uma fractura aberta sugere que o osso rasgou a pele.

De acordo com um comunicado publicado, esta quarta-feira, nas contas de redes sociais de Tiger Woods, o atleta “está acordado, a reagir e a recuperar no seu quarto de hospital​”, depois de as “fracturas expostas cominutivas” terem sido “estabilizadas”. Já as “lesões adicionais nos ossos do pé e tornozelo foram estabilizadas com uma combinação de parafusos e pinos”, enquanto os “traumatismos nos músculos e tecidos moles da perna exigiram uma libertação cirúrgica da conversão dos músculos para aliviar a pressão devido ao inchaço”.

Especialistas ouvidos pela Reuters acreditam que o golfista poderá voltar ao activo, “com foco e motivação”. “Daqui a seis meses é feita uma avaliação e acredito que entre seis meses a um ano, poderá estar de volta”, destaca o especialista de cirurgia de medicina desportiva do Hospital de Cirurgia Especial de Nova Iorque, Riley Williams.

Tiger Woods (n. 1975, Cypress, Califórnia, EUA)​ é um dos expoentes máximos da história do golfe, somando 82 títulos no circuito norte-americano PGA e 15 “majors”. Em termos sociais, Woods teve um grande papel no desenvolvimento do golfe para as classes menos envolvidas na modalidade, especialmente entre as minorias nos Estados Unidos. Em 2009, Tiger Woods voltou a fazer história quando a revista Forbes informou que ele se tinha tornado o primeiro desportista multimilionário, arrecadando mil milhões de dólares em patrocínios e prémios.