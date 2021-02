Das fábulas aos palhaços, com xadrez e arte antiga: ideias para relaxar em família

TEATRO

27 de Fevereiro

O Patinho Feio

Maiores de 2 anos

A fábula de Hans Christian Andersen é contada pela companhia de teatro para a infância Cativar. Ao longo de 45 minutos, ficamos a conhecer a história de um patinho (que veio a revelar-se um cisne) que nasceu diferente e, por isso, conheceu a desilusão, a exclusão e o abandono, mas também os valores da auto-estima, da resiliência e da persistência. Às 16h30, no canal de YouTube da Cativar, com bilhetes a 5€ (valor mínimo de contribuição). Inscrições através do e-mail reservas@cativar.com.

2 a 13 de Março

Palhaço Verde

Maiores de 3 anos

A 145.ª criação do Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana inspira-se no texto de Matilde Rosa Araújo sobre um menino que vivia sozinho, com “olhos que brilhavam como estrelas e no peito um coração de oiro”, cujo sonho era fazer rir todos os meninos porque “no mundo todos deviam ser bons, alegres e bem-dispostos”. Com encenação de Graeme Pulleyn, a peça estreia-se em directo no site do Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, com sessões para famílias (sábado, às 16h, 3€) e para público escolar (terça e quinta, às 15h; quarta e sexta, às 10h, grátis).

LEITURAS

28 de Fevereiro

Contos Contados: Os Músicos de Bremen

A companhia de teatro Byfurcação continua com o seu programa online de Teatro à Porta Fechada. Nesta sessão de Contos Contados, marcada para as 11h e onde são bem-vindos miúdos e graúdos, é abordada a fábula dos irmãos Grimm, sobre as aventuras de quatro animais (um burro, um cão, um gato e um galo) que, maltratados pelos donos depois de uma vida de trabalho, decidem fugir para a cidade e tornar-se músicos. A inscrição é feita em producao@byfurcacao.pt, com um donativo mínimo de 2€, a reverter para os actores que dão vida à história.

Até 28 de Fevereiro

Os Figos São para Quem Passa

Dos 3 aos 6 anos

Marta Bernardes faz uma leitura encenada do livro homónimo de João Gomes Abreu e Bernardo P. Carvalho, editado pela Planeta Tangerina, que conta a história de um urso esfomeado que resolve aguardar debaixo de uma figueira pelos figos que hão-de cair de maduros. A transmissão decorre na Sala Virtual do Teatro São Luiz, sábado e domingo, às 16h. Os bilhetes custam 3€.

MÚSICA

28 de Fevereiro

Pequenos Piratas

Os mais pequenos embarcam numa aventura que os transforma em piratinhas. Quem os conduz é o Capitão Barba Rija e a Pirata Esmeralda, que resolveram unir forças para dar a descobrir tesouros feitos de guitarradas, cantorias e bailaricos, entre tempestades de sons e ecos do mar. A viagem vem com o carimbo do Serviço Educativo da Casa da Música do Porto. O embarque é gratuito e está marcado para as 11h, na sala digital da instituição.

OFICINAS

27 de Fevereiro a 14 de Março

O Teu Telejornal

Dos 6 aos 10 anos

“E se fosses tu a fazer o teu próprio telejornal?” O convite vem da actriz Sónia Lisboa, “professora-pivot” da Act - Escola de Actores, incumbida de mostrar aos mais novos de que é feito o mundo das notícias e como podem construir um telejornal à medida da imaginação de cada um. A participação requer trabalho de casa – escolher notícias (reais ou imaginárias) e escrever duas ou três frases sobre cada uma –, a que se seguirão as aulas para organizar ideias, amealhar dicas e filmar um vídeo com o resultado final. Tudo à distância, via Zoom, sábado e domingo, das 10h às 12h. O curso de oito horas custa 50€, as inscrições são feitas aqui.

24 de Fevereiro a 17 de Março

A Música da Rota da Seda em Casa

Integrada no programa de “resiliência cultural e artística em contexto de pandemia” Sentir Cultura, promovido pela Câmara Municipal de Torres Vedras, esta oficina criativa da associação MusicÀlareira convida para uma viagem a vários pontos do globo, através da música e da dança das diversas culturas. Na montra estão instrumentos musicais e indumentárias da Ásia Central e do Médio e Extremo Oriente, mas também do Mediterrâneo, dos Balcãs e da Península Ibérica. Todas as quartas, às 11h, no Facebook do Teatro-Cine de Torres Vedras. A entrada é livre.

FESTIVAL

5 a 7 de Março

Festival de Xadrez (FXE)²

Torneios, debates, aulas e desafios são algumas das peças em movimento no tabuleiro deste festival que se joga online, numa organização conjunta do Futurix e da Viral Agenda. Na linha de objectivos traçados estão não só a promoção do xadrez como método educativo, mas também o estímulo à descoberta de “cenários inspiradores e enriquecedores que proporcionem novos conhecimentos e aplicações”. As portas virtuais têm entrada livre e estão abertas a partir das 14h (sexta), 15h30 (sábado) e 11h (domingo).

VISITAS

27 de Fevereiro

As Aventuras do Zé Brócolo no Museu de Lisboa

Zé Brócolo é o cicerone de serviço nesta visita ao Pavilhão Preto do Palácio Pimenta onde, até Setembro, está patente a exposição Hortas de Lisboa - Da Idade Média ao Século XXI. Com as portas fechadas, entra-se no terreno pelos portões virtuais (no caso, o Facebook do museu), para ver “o passado e o presente (e talvez o futuro) das hortas na cidade ao longo do tempo”, refere a nota de apresentação. Entre pintura, cartografia, literatura, fotografia e vídeo, é proposto um olhar histórico sobre as hortas lisboetas, inicialmente fonte de sustento e, mais recentemente, ponto importante para a soberania e sustentabilidade alimentar das cidades. A visita tem início às 16h e inclui ainda um passeio pelo jardim Bordalo Pinheiro. Ainda sob o signo desta exposição, no dia seguinte à mesma hora, é exibido o minidocumentário Natureza a Preto e Branco.

ACTIVIDADES

Em permanência

MNAA em Casa

O Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa) aproveitou o encerramento ditado pela pandemia para reforçar a sua oferta digital, mantendo assim o público por perto. No acervo virtual acessível em várias plataformas (Google Arts&Culture, site e redes sociais do museu) é possível viajar pelas colecções, desfolhar catálogos e ficar a par de pormenores das peças ali expostas, partilhados pelos especialistas da casa. Os mais novos não são esquecidos: com o intuito de “despertar a curiosidade e a reflexão sobre a Arte”, o programa abriu salas especiais direccionadas para crianças, jovens e famílias, com actividades para descarregar e imprimir. Entre elas estão o jogo de cartas 1 Imagem 1000 Palavras, o jogo de tabuleiro Trocar as Voltas à Glória, o baralho Jogar com Arte, as Histórias de um Livro Pintado, as recriações de Bosch em Casa, o puzzle de Santo Agostinho ou o desafio “descubra as diferenças” inspirado no Retrato de Família do Primeiro Visconde de Santarém, pintado por Domingos Sequeira.