Viagens no sofá: 15 ideias para viajar na televisão e fazer planos

O verdadeiro eixo Norte-Sul e outros Portugais

Para começar, tomemos o rumo da icónica Estrada Nacional 2, para seguir os passos (a pé) de Afonso Reis Cabral, escritor laureado com os prémios Leya e Saramago, que se fez, a pé, aos 738,5 quilómetros que ligam Chaves a Faro, ao longo de 24 dias que culminaram num mergulho no mar – uma caminhada documentada no filme Leva-me Contigo, disponível online, na RTP Play. A mesma estrada pode ser percorrida em Estrada Nacional, com o actor Joaquim Nicolau a fazer de guia. Outra forma de calcorrear Portugal com a RTP, mas fugindo ao eixo central, é Missão: 100% Português, com Vera Kolodzig, João Paulo Rodrigues e os seus encontros com as tradições, as inovações e o que é produzido por cá, de Norte a Sul e ilhas. Para pôr um pé em Portugal e outro em Espanha, a recomendação é Sem Fronteiras, produção luso-ibérica concentrada no Norte de Portugal e na Galiza – regiões representadas, respectivamente, por Marta “Beatriz Gosta” Bateira e Javier Varela – em busca de traços comuns entre os territórios. Este está em antena aos domingos, na RTP1, antes do Jornal da Tarde.

Mal-Amanhados nos Açores e facetas da Madeira

Em exibição na RTP1, mas aos sábados de manhã, está também Mal-Amanhados - Os Novos Corsários das Ilhas. Apresenta-se como uma “declaração de amor” de dois açorianos à sua terra: o argumentista-comediante terceirense Luís Filipe Borges e o escritor micaelense Nuno Costa Santos. São dez episódios para visitar todas as ilhas (o último, com cenas extra e bloopers), à medida que os apresentadores percorrem o património e a paisagem de cada uma e se lançam a desafios como subir ao topo do Pico, fazer queijo no Corvo ou surfar em São Jorge. Como a série já foi emitida na RTP Açores, pode ser vista na íntegra na RTP Play. Nesta plataforma também há propostas para olhar a Madeira. Uma delas é um conjunto de programas feitos em 2019 para assinalar os 600 anos da descoberta do arquipélago, dividido em seis segmentos temáticos: Natureza, História, Artes e Artistas, Património, Globalização e Madeirenses Ilustres.

Escapadinha europeia

Quem estiver ansioso por uma escapadinha de fim-de-semana a uma cidade próxima, pode começar a inspirar-se e delinear o(s) roteiro(s) a partir de Uma Cidade em 2 ou 3 Dias. Mais do que exibir um postal (pré-pandemia) de urbes europeias ou somar sítios de visita obrigatória, a série observa as mudanças recentes na paisagem urbana e define rotas que a representem e que possam, como manda o título, ser percorridos em dois ou três dias. Em Lisboa, por exemplo, foi a uma fábrica de pastéis de nata, andou pelos becos de Alfama e visitou o Hospital de Bonecas. Amesterdão, Barcelona, Bruxelas, Budapeste, Londres, Praga e Roma são as restantes cidades da primeira temporada, a (re)ver na RTP Play. A segunda já chegou à RTP1, para ficar nos serões de sexta-feira, pouco depois da meia-noite. Na próxima, 26 de Fevereiro, é Dublin o destino.

A ver de cima

Saudades de olhar pela janela do avião, contemplar os recortes da paisagem e tentar adivinhar o que é aquilo lá em baixo? O Odisseia oferece um reencontro com essa sensação, mas mais próxima do solo e com informações a acompanhar, em dois ciclos documentais: Vista do Céu e Desde o Ar. Há largos meses que emite séries dedicadas a um país, região ou continente, mostrados na sua diversidade natural e humana a partir de imagens aéreas. E continua. Neste momento, estão no ar África, Espanha, países nórdicos, Coreia do Sul e EUA. São vários os horários de emissão, pelo que o ideal é seguir as grelhas do canal. Também o National Geographic se sintoniza com esta forma de “viajar” e anuncia para 1 de Março a estreia da segunda temporada de Europa Vista de Cima, que se fixa nos serões de segunda-feira, às 22h10, de olhos postos na Turquia, Finlândia, França, Suécia e Hungria.

O mundo empratado

Especialidades gastronómicas encontradas em mercados, restaurantes, bancas de street food e casas privadas vão carimbando o passaporte de Verónica Zumalacárregui em Comer pelo Mundo. Ela é a anfitriã, mas os protagonistas são as gentes locais que lhe vão mostrando o que de mais típico se come em cada país ou cidade. O passeio pelo globo passa no canal Casa e Cozinha (exclusivo Nos), onde, a partir de 12 de Março, há novos episódios com paragem em Marraquexe (Marrocos), Jamaica, Malta, Bogotá (Colômbia), Amazónia peruana, Eslovénia, Kuala Lumpur (Malásia), Macau (China), Madrid (Espanha), Israel e Chile.

Check-in no exotismo

O canal Casa e Cozinha também é lugar para fazer check-in nalguns dos mais espantosos hotéis do mundo, à boleia de Esteban Mercer, cronista social pronto a mostrar Os Meus Hotéis Favoritos. Há espaço para quartos esculpidos no gelo na Suécia, um restaurante debaixo de água nas Maldivas, um cappuccino polvilhado de ouro numa ultraluxuosa unidade dos Emirados Árabes Unidos, uma cama com vista para as auroras boreais na Finlândia, um castelo medieval irlandês ou um acampamento na savana do Quénia.

Com uma actriz no Japão...

Está marcada para domingo, 28 de Fevereiro, às 18h50, o regresso à RTP2 de Joanna Lumley. Depois de ter conduzido uma viagem à Índia natal e outra às Caraíbas, a actriz de Absolutamente Fabulosas e O Lobo de Wall Street, também conhecida como activista, ressurge na estreia de mais uma jornada com um cunho pessoal e um interesse por “tesouros” menos conhecidos, desta vez pelas ilhas do país do sol nascente. Ao longo de três episódios, O Japão com Joanna Lumley desvenda-se de Hokkaido a Honshu, passando por Tóquio, Kioto, Nagasaki e Kohama. Pelo caminho, tanto pode aparecer um vulcão activo como um templo, uma história trágica, uma cidade a formigar ou uma banda de raparigas octogenárias.

...ou um Monty Python na Coreia do Norte

“Não há cartazes de publicidade na rua, só de ideias.” Eis uma das observações feitas por Michael “Monty Python” Palin enquanto passeia por Pyongyang, no documentário que acompanhou a sua viagem a um dos países mais fechados e secretos do mundo. Estreado em Dezembro de 2018 pelo National Geographic, Coreia do Norte: A Viagem de Michael Palin é reposto pelo canal de tempos a tempos. No próximo domingo, dia 28, há nova oportunidade para rever os dois episódios, às 22h30.

Olá, China

A chegada do novo ano chinês – a 12 de Fevereiro, sob o signo do boi (ou búfalo) – fez entrar nas grelhas da estação pública vários olhares sobre a China. Um deles é Ni Hao China (Olá, China), apresentado como um “postal ilustrado de um país que ainda guarda os mistérios da sua civilização milenar” que pretende mostrar a China de hoje “dando voz a quem lá vive (...), sem apresentação e sem filtros”. Resultante de uma parceria entre os canais públicos português e chinês (que se filmaram mutuamente), a série dedica cada um dos 12 capítulos a uma cidade. Está em exibição aos sábados, por volta do meio-dia, com episódio duplo. Os já transmitidos entretanto – Pequim, Guangzhou, Macau e Nanquim – estão disponíveis na RTP Play. Também há Maravilhas da China, série documental que a RTP2 está a repor até sexta-feira e que também arquiva na RTP Play. Aqui, o interesse vira-se mais para tradições culturais como o canto gutural, a prática do tai chi, o teatro de sombras ou a porcelana.

Locais sagrados e outras maravilhas

Um paramédico muçulmano em Jerusalém, a amparar os jejuadores do Ramadão. Um monge guerreiro budista na China, à beira de um teste decisivo. Um homem que, no Camboja, arrisca a vida pelos espíritos da selva. Os três fazem parte de Locais Sagrados da Terra, série com a chancela da BBC que parte à descoberta de templos de todo o mundo, para dar conta da diversidade de formas de devoção e da força dos actos de fé. A RTP2 estreou-a em Novembro e reemitiu-a entre 22 e 24 de Fevereiro (é possível apanhá-la nas gravações automáticas ou na RTP Play). Também no segundo canal, há Maravilhas da UNESCO acabadas de estrear, para acompanhar diariamente, antes do Jornal 2. Realizada por Luca Bergamaschi, é uma viagem em seis episódios por sítios classificados como Património Mundial da Humanidade, em países como Itália, Grécia, França ou Espanha.

Há mar e mar…

…e o navio-escola Sagres há-de voltar, assim haja condições, à rota interrompida em 2020, que o levaria a galgar um percurso igual à da primeira circum-navegação, mais de 500 anos depois da façanha. Enquanto isso não acontece, há uma série documental com reportagens a bordo e em terra, feitas pela RTP, nas etapas-chave da empreitada encurtada pela pandemia: Fernão de Magalhães 2020. A série regressa ao primeiro canal a 4 e 15 de Março, e vai ficando ancorada na RTP Play.

Expedição familiar ao Árctico

Também é a bordo que decorre a acção de Expedition to the Edge. Só que, aqui, a tripulação não é propriamente profissional nem aprendiz. No Infinity segue o explorador Clemens Gabriel e a sua família, que vive a navegar. Em 2018, resolveu aventurar-se na travessia da Passagem do Noroeste, com outras pessoas a juntar-se à expedição. Situada acima do Círculo Polar Árctico, há séculos que era matéria de mitos e relatos trágicos. Em 2007, tornou-se navegável, por causa das alterações climáticas no Árctico. Daí o optimismo de Gabriel, que esperava que se mantivesse a tendência de aumento da temperatura registada nos últimos anos. Acabou por ser surpreendido pela estação mais fria em 25 anos. A série documenta esses meses no mar, ao longo de seis episódios. O Discovery Channel está a repô-la ao domingo, ao início da tarde.

Autocarro da escola a caminho do México

Um casal, um cão e um autocarro escolar convertido em veículo para uma longa road trip pela América do Norte. Ele é Felix Starck, cineasta. Ela, Selima Taibi, música. E o documentário Expedição da Felicidade, integrado no catálogo da Netflix, é o filme que faz a súmula dos momentos mais marcantes do périplo que os levou do Alasca ao México. Entretanto, fixaram-se para viverem uma nova aventura: criar uma quinta sustentável na ilha espanhola de Maiorca, agora com um bebé.

Andes mágicos

Também na Netflix, e descendo à América do Sul, está A Magia dos Andes, revelada nas rotinas e tradições de pessoas cuja vida está intrinsecamente ligada à cordilheira. A série vai da Argentina à Colômbia, passando pelo Peru, a Bolívia e outras paragens, em busca das histórias de quem se foi moldando àquelas paisagens de tirar a respiração.

On the road, em metamorfose

Aqui não há paisagens, só conversa. Mas neste “só” cabe de tudo: encontros com ursos na Sibéria, histórias de amor, a fuga de uma esquadra no Paquistão, convívio com rebeldes sírios, sobrevivência na Amazónia, missões humanitárias… À cadeira da Metamorfose Ambulante, alojada no Maluco Beleza de Rui Unas, chegam apaixonados por viagens com relatos para partilhar, sejam pessoas mais ou menos experimentadas nestas lides, anónimos ou famosos (nestes, incluem-se Luís Pedro Nunes, Heitor Lourenço, Ângelo Rodrigues e Diana Nicolau). O anfitrião é António Pedro Moreira, viajante inveterado mais conhecido como Pedro on the Road – ele que, no primeiro confinamento, organizou o Metamorfose Rendez-Vous, um festival de “conversas sem distância”, no Instagram, com quatro dezenas de convidados.