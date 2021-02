E das viagens nasceu uma carreira

Mais conhecida como Boleias da Marta, Marta Durán é viajante e líder de viagens. Se 2021 permitir, no final deste ano irá liderar a sua primeira viagem com a agência Nomad ao Senegal e à Guiné-Bissau. É no continente africano que se sente mais casa, até porque foi aqui que a sua paixão pelas viagens começou, com um projecto de voluntariado em Moçambique.

Em 2016 andou à boleia sozinha pela Europa, ao que se se seguiu uma viagem pelo Nepal e pela Índia, tendo a Guiné-Bissau vindo a seguir. O que começou com uma ação de voluntariado estendeu-se para um trabalho na UNICEF e deu início a uma história de amor com este país. Em 2019, naquela que foi a sua última grande viagem antes da pandemia, a Marta pedalou desde a sua casa em Carnaxide até à ex-colónia portuguesa, passando por Marrocos, Mauritânia e Senegal.

Uma amiga de longa data da Associação Gap Year Portugal, a Marta já fez duas temporadas na carrinha da Road Trip Gap Year Portugal, onde foi a escolas portuguesas para explicar o conceito de gap year e partilhar as suas aventuras. No episódio de hoje fala-nos de tudo isto e da viagem de reconhecimento que fez ao Senegal e à Guiné-Bissau, já durante a pandemia, de preparação para a sua primeira experiência enquanto líder de viagens.

Segue a Marta no Instagram em @boleiasdamarta.

