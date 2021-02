Covid-19: exaustos, enfermeiros portugueses lutam para conseguir pagar as contas

Amam o seu trabalho, mas mal conseguem pagar as contas. Exaustos, numa altura em que a pandemia de covid-19 colocou os serviços de saúde sob imensa pressão, os enfermeiros portugueses lutam contra o cansaço, mas também para conseguirem suportar as despesas ao final do mês.

A agência Reuters acompanhou o dia-a-dia de Inês Lopes, enfermeira que cuida dos pacientes com covid-19 na unidade de cuidados intensivos do Hospital de São José, em Lisboa, durante o turno da noite.