Farfetch tem primeiro trimestre positivo mas custo de financiamento baralha contas

Pela primeira vez na história, a Farfetch conseguiu fechar as contas de um trimestre com um resultado operacional ajustado positivo. Não fossem os custos de financiamento pesarem sobremaneira no registo contabilístico, e não se falaria de outra coisa.

A empresa fundada por José Neves apresentou hoje as contas do quarto trimestre de 2020 e, olhando para o resultado operacional ajustado, verifica-se que a empresa atingiu, até mais cedo do que alguns estimavam, um marco que pode ser considerado histórico.

Apesar da pandemia, e certamente com a ajuda do empurrão que a pandemia deu ao comércio online, a plataforma digital que vende moda de luxo bateu recordes em diversas métricas. E em termos de resultado operacional, isto é, antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA, na sigla inglesa), excluindo todos os itens que a empresa não considera fazerem parte das operações correntes (calculando assim o EBITDA ajustado), obteve 10, 3 milhões de dólares, ou 6,46 milhões de euros ao câmbio actual. Ou entre Outubro e Dezembro, teve resultado operacional ajustado positivo, o que é uma estreia nestes 12 anos de vida.

Porém, a contabilidade de uma empresa cotada em bolsa, como é o caso da Farfetch, que está no mercado de Nova Iorque desde 2018, respeita normas contabilísticas iguais para todos. E, sob estas, ao abrigo das quais empresa está obrigada a reflectir na demonstração de resultados o peso da dívida convertível que tem no balanço e que, em 2020, cresceu para números nunca vistos, graças ao financiamento de 600 milhões de dólares (493 milhões de euros) subscritos pela chinesa Alibaba e pela suíça Richemont.

E no mesmo ano em que ultrapassou vendas de 3000 milhões de dólares, em que a receita consolidada chegou aos 1700 milhões de dólares (1400 milhões de euros), a contabilidade de 2020 fecha com um resultado líquido negativo de mais de 3300 milhões de dólares. Pela positiva, há a registar um crescimento nas vendas de 49% em 2020, para quase 3200 milhões de dólares (2630 milhões de euros).

No ano do Grande Confinamento, em que o mundo viveu meses dentro de casa por causa da covid-19, mais e mais clientes, tanto vendedores como compradores, dependeram da plataforma digital construída pela Farfetch, assinalou José Neves durante a apresentação de resultados.

Também as receitas da Farfetch, tanto pela comissão cobrada às mais de 1400 boutiques de luxo que vendem naquela plataforma, como também as arrecadadas pelos sites a quem vende serviços tecnológicos, através da Farfetch Platform Solutions, de retalhistas como a Harrods.com, terminaram com um crescimento de 64%.

É esta capacidade de crescimento de uma empresa que já ultrapassou os 5000 funcionários em todo o mundo, que foi capaz de atrair 500 novos mil clientes online nos últimos três meses, em que o mercado bolsista se inspira para continuar a valorizar a Farfetch.

Nos últimos 12 meses, a cotação subiu mais de 500% (valia 9,87 dólares há precisamente um ano). É precisamente essa valorização que baralha todas as contas, porque a hipervalorização das acções agrava o peso da dívida convertível que tem no balanço, obrigando-a a declarar o seu pior resultado líquido de sempre, com um prejuízo anual de 3333 milhões de dólares (2736 milhões de euros).

Para o comum dos mortais, pode parecer um contra-senso que a equipa de José Neves se mostrasse tão feliz, na apresentação das contas, face a tal prejuízo anual. Ou que na bolsa as acções da Farfetch não tenham caído escandalosamente quando estes resultados foram anunciados (perdia 2,84%, para 62 dólares já após o fecho da sessão de quinta-feira). Para compreender este cenário, é preciso uma explicação mais técnica, porque 82% do prejuízo é um resultado contabilístico.

Em 2020, a empresa continuou a pagar aos funcionários com stock options, ou seja, opções de acções. Como o valor de cada acção subiu mais de 38,65 dólares no último ano, a empresa teve de provisionar mais quase 80 milhões de euros para fazer face a esses custos. Esta provisão tem de ser reconhecida nas contas, mesmo que não haja saída de dinheiro imediata.

Mais significativamente, a Farfetch recebeu no ano passado 300 milhões de dólares da Alibaba e 300 milhões da Richemont. Em troca, estas duas empresas podem converter essa dívida em acções, quando esta dívida convertível atingir a maturidade (em 2030).

Os 600 milhões correspondem, à cotação de 32,29 dólares, a cerca de 18,6 milhões de acções da Farfetch. A 31 de Dezembro de 2020, no final do quarto trimestre, as acções cotavam a 63,81 dólares. Em termos contabilísticos, caso houvesse resgate da dívida (o que só poderá acontecer a pedido da Alibaba e da Richemont a partir de 2026, em certas condições) a Farfetch teria de reajustar o valor, dado que as acções subiram. A despesa seria assim de 1186 milhões de dólares, mais 586 milhões do que a dívida inicial de 600 milhões.

Este valor tem de ser reconhecido nas contas anuais. Portanto, só em reajustamentos, a Farfetch teve de registar na conta 2643 milhões de dólares, tanto deste financiamento como de anteriores (Tencent e Dragoneer).

Sem este peso, o resultado financeiro saldar-se-ia por um prejuízo de 689 milhões de dólares (566 milhões de euros). Nada que preocupe José Neves ou os investidores, que sabem que a empresa tinha 1500 milhões de dólares de liquidez no fim de 2020 e, mais importante ainda, que a entrada da Alibaba é uma enorme porta aberta para o maior mercado de luxo do mundo, com 770 milhões de clientes chineses.

Depois de um ano que afectou tantos negócios em todo o mundo, a Farfetch mostra que o seu modelo de negócio não só resistiu como se expandiu, garantindo dois parceiros novos, que ajudarão a financiar e a facilitar os próximos capítulos da expansão do negócio.

"Para a Farfetch, as obrigações convertíveis poderão ser uma das melhores maneiras de financiamento. No fundo, partilhar a empresa com líderes mundiais do comércio electrónico pode gerar muitas parcerias e abrir as portas do mercado online chinês e do know how de bens de luxo da Richemont”, comenta Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa. “Não sei até que ponto a banca poderia emprestar, nem se a emissão de obrigações normais seria possível, mas é certo que essas são duas opções que não abririam o maior mercado mundial online, o chinês, a uma das melhores empresas mundiais de referência nos bens de luxo.”