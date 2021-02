Crédito às famílias volta a subir em Janeiro mas depósitos fixam novo recorde

O total de empréstimos às famílias voltou a aumentar em Janeiro, situando-se agora nos 120.793 milhões de euros, o valor mais alto desde Junho de 2015, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP). O crédito subiu, mas os depósitos também, atingindo “o valor mais elevado de sempre”, para 162.800 milhões de euros no final de Janeiro.

O crescimento dos depósitos apresentou uma taxa de variação anual de 7,8%, valor 0,3 pontos percentuais abaixo do registado em Dezembro, a que não será alheio o peso dos subsídios de Natal.

Os empréstimos concedidos pelos bancos aos particulares subiram em Janeiro para 120.793,2 milhões de euros, acima dos 120.751,9 milhões de euros do mês anterior e dos 118.865,4 milhões de euros de Janeiro de 2020. Trata-se do montante mais alto desde Junho de 2015.

O stock de empréstimos à habitação continuaram a crescer, somando 95.278,6 milhões de euros em Janeiro, que compara com os 95.041,5 milhões de euros do mês anterior e os 92.997,6 milhões de euros homólogos, uma taxa de variação anual de 2,5%, em aceleração de 0,2 pontos percentuais face a Dezembro. O crédito malparado no destino habitação manteve-se em Janeiro nos 0,6%, uma melhoria face aos 0,8% do mês homólogo.

Já nos empréstimos para consumo, a taxa de variação anual desceu um ponto percentual relativamente ao mês anterior, para -0,5% com o montante total de crédito ao consumo a fixar-se em 19.099,1 milhões de euros, recuando face aos 19.166 milhões de euros de Dezembro.

Os empréstimos para outros fins totalizavam 6.505,5 milhões de euros em Janeiro, menos 38,9 milhões de euros do que em Dezembro e abaixo dos 6.754,7 milhões de euros de Janeiro de 2020.

No crédito ao consumo e outros fins, o malparado representou 6,4% em Janeiro, abaixo dos 6,6% de Janeiro de 2020.

Os empréstimos concedidos pelos bancos a sociedades não financeiras apresentaram uma taxa de variação anual de 9,9%, mais 0,2 pontos percentuais do que o observado no mês anterior. Destacou-se a evolução dos empréstimos às micro e às grandes empresas, com variações de 0,3 e 1,2 pontos percentuais, para 14,3% e 5,0%, respectivamente.