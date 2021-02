Jorge Jesus: “Isto é pancada atrás de pancada”

O treinador do Benfica diz que a equipa mostrou melhorias mas lamentou as falhas individuais nos dois últimos golos do Arsenal.

No final do jogo desta quinta-feira, que o Benfica perdeu com o Arsenal sendo eliminado da Liga Europa, Jorge Jesus mostrou-se frustrado pela forma como os dois últimos golos do Arsenal foram consentidos.

“[O que faltou para seguir em frente?] Faltou nos últimos minutos ter capacidade para poder impedir tanto o segundo golo como o terceiro golo. Faltou sermos melhores no ‘um contra um’. Nas duas jogadas dos golos era fácil controlar. A equipa estava bem posicionada mas o Everton e o Nuno Tavares foram batidos facilmente”, começou por afirmar Jorge Jesus.

“Fizémos um grande jogo contra uma grande equipa. Quando o resultado estava 1-1 senti que não nos eliminava mas queríamos. Por isso entraram o Gabriel, o Everton e o Darwin para dar maior capacidade ofensiva e fomos premiados com o segundo golo do Rafa”, acrescentou o técnico dos “encarnados”.

No final um desabafo face às consequências que a derrota desta quinta-feira pode provocar aos “encarnados": “A equipa hoje fez melhor do que no jogo em Itália. A equipa teve momentos de jogo de grande categoria ofensiva e defensivamente. Isto marca emocionalmente, nem é só o resultado. Saímos daqui frustrados porque isto é pancada atrás de pancada…. Estamos numa crise de resultados, e quando a equipa está a tirar a cabeça para fora, quando corre mais... E hoje era um resultado importantíssimo para nos dar equilíbrio. Mas ao perderes assim ainda ficas pior.”