Benfica teve a qualificação na mão, mas deixou-a fugir

O Benfica falhou a qualificação para os oitavos-de-final da Liga Europa, depois de perder nesta quinta-feira por 3-2 com o Arsenal no jogo da segunda mão. Os “encarnados” ainda estiveram durante algum tempo no comando da eliminatória, mas um bis de Aubameyang qualificou os londrinos.

Tal como no jogo da primeira mão, Jorge Jesus escalou uma defesa a cinco e um meio-campo reforçado com a preocupação primária de não sofrer golos e esperar o que o jogo podia dar. E durante 20 minutos praticamente nada se passou, com o Benfica entrincheirado no seu meio-campo e o Arsenal a circular à espera de uma brecha, tal como havia acontecido no jogo da primeira mão.

Depois, aos 21’, os “gunners” conseguiram um momento de desequilíbrio e chegaram ao golo. O jovem Bukayo Saka viu a desmarcação de Aubameyang e o gabonês mostrou toda a sua classe na concretização perante Hélton Leite. Primeiro remate à baliza do jogo, primeiro golo. Eficácia total dos londrinos.

Só de bola parada é que o Benfica conseguiu criar algum perigo à baliza de Leno. Num livre a dois toques do lado direito, Pizzi meteu a bola na área e Verthongen, com David Luiz nas costas, cabeceou por cima.

Pouco depois, veio o grande momento do jogo que permitiu aos “encarnados” reentrar na luta pela eliminatória. Aos 41’, num livre directo frontal, em vez do habitual Grimaldo, avançou Diogo Gonçalves e o jovem lateral-direito foi perfeito na execução, com a bola a cumprir uma trajectória perfeita até ao fundo da baliza do Arsenal.

Já durante segunda parte, o Benfica colocou-se na frente da eliminatória. Aos 61’, uma bola longa de Hélton Leite a partir da sua baliza foi mal interceptada por Ceballos e Rafa, sem nunca perder a bola de vista, ficou entre o espanhol e o guarda-redes e teve o sangue-frio para fazer o 1-2.

Na frente da eliminatória, o Benfica voltou a remeter-se ao seu meio-campo e foi suportando como podia a investida dos homens de Mikel Arteta, que agora precisavam de marcar dois para seguir em frente. Os “gunners” conseguiram o empate quase de imediato, com um bom remate de Tierney aos 67’, depois de tirar Cebolinha do caminho.

A equipa de Jorge Jesus conseguiu controlar o Arsenal durante mais 20 minutos, mas acabou por ceder já perto do final. Aos 87’, os “gunners” marcaram com os mesmos protagonistas do seu primeiro golo no jogo. Saka fez o cruzamento e Aubameyang, nas costas de Veríssimo, cabeceou para o 3-2.