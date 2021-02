Quinta, na TV: Verão de 85, Caminhos Magnétykos e Carona no sofá do “cinco”

CINEMA

Verão de 85

TVCine Edition, 14h

Normandia (França), Verão de 1985. Alexis, de 16 anos, é salvo de afogamento por David, de 18. É o início de uma relação de grande cumplicidade, que também lhes trará decisões difíceis e determinantes para o rumo das suas vidas. Este filme de 2020, assinado por François Ozon, adapta a obra Dance on My Grave, do britânico Aidan Chambers. As actuações ficam a cargo de Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud e Isabelle Nanty.

A Família Bélier

AMC, 15h05

Toda a família sofre de surdez, excepto Paula, a filha adolescente, que se habituou a ser a ponte de comunicação com o resto do mundo. Quando o professor de música a incita a participar num concurso em Paris (França), ela tem de escolher entre seguir os seus sonhos ou ficar junto da família. Dirigido por Eric Lartigau, o filme foi um êxito de bilheteira em França. Teve seis nomeações para os Césares e deu a Louane Emera, a jovem que interpreta a personagem principal, o prémio de actriz revelação.

Caminhos Magnétykos

TVCine Edition, 22h

Humilhação, desilusão e desespero no caleidoscópio surreal de um Portugal distópico. É o actor Dominique Pinon a dar vida a Raymond, um fotógrafo e autor de banda desenhada francês que se radica em Lisboa a seguir ao 25 de Abril. A história é contada por Edgar Pêra, mais uma vez a partir da escrita de Branquinho da Fonseca, de onde o realizador já tinha tirado Rio Turvo e O Barão. Ney Matogrosso, Alba Baptista, Paulo Pires, Albano Jerónimo e Manuel João Vieira também entram no elenco.

O Advogado do Diabo

AXN Movies, 23h23

Com realização de Taylor Hackford e argumento de Jonathan Lemkin, a partir de um romance de Andrew Neiderman, é uma versão contemporânea da história de Fausto, o homem que vendeu a alma ao Diabo. Kevin Lomax (Keanu Reeves) é um jovem e ambicioso advogado que é recrutado para trabalhar em Nova Iorque, às ordens de John Milton (Al Pacino), o diabo em pessoa. Milton instala Lomax e a sua mulher (Charlize Theron) num sumptuoso apartamento e começa a tentá-lo.

DESPORTO

Futebol: Liga Europa

SIC, 17h50

Directo. Depois do empate por 1-1 frente ao Arsenal, em Roma, o Benfica reencontra o clube inglês, na segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa. Desloca-se ao Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas, casa “emprestada” pelo Olympiacos aos gunners, que estão impossibilitados de usar a sua por causa das restrições de voos. Para prosseguir na competição, a equipa de Jorge Jesus está obrigada a marcar pelo menos um golo. O jogo é arbitrado pelo noruguês Bjorn Kuipers.

DOCUMENTÁRIO

Ana e Maurizio

RTP2, 23h03

Estreia. Realizado por Catarina Mourão (Pelas Sombras, A Toca do Lobo, O Mar Enrola na Areia), o documentário acompanha o processo em que Ana Marchand, pintora e viajante inveterada, (re)descobre que estas suas paixões estão ligadas às memórias de um familiar, Maurizio Piscicelli.

TALK-SHOW

5 para a Meia-Noite

RTP1, 22h50

O médico intensivista Gustavo Carona, que tem estado na linha da frente do combate à pandemia e se tornou uma voz reconhecida pela clareza ao explicar a situação nos hospitais (além de ter vasta experiência em missões em cenários de guerra), é um dos convidados do “cinco” desta noite. No sofá, à conversa com Inês Lopes Gonçalves, sentam-se também o cantor Paulo de Carvalho e a judoca Telma Monteiro. Marta “Beatriz Gosta” Bateira também lá estará, para responder a perguntas do público sobre a gravidez e protagonizar um “chá de bebé”. O momento musical da noite fica entregue aos Moonspell.

INFANTIL

Chovem Almôndegas 2 (V. Port.)

TVCine Emotion, 10h45

Flint sempre teve ideias tão geniais quanto pouco funcionais. Uma das suas descobertas, uma fórmula que converte água em alimentos, dá novos problemas quando os restos de comida se transformam em “comidanimais” como serpentartes de maçã, hamburgueranhas, tacodilos ou chimpacamarões famintos.