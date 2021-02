Panteão Nacional e museus Soares dos Reis e Machado de Castro já têm novos directores

Depois muitos atrasos no lançamento dos concursos e de várias semanas com os nomes na gaveta, conhece-se agora a primeira leva de dirigentes para um conjunto de museus, monumentos e palácios da Direcção-Geral do Património Cultural.

A ministra da Cultura já o garantira em entrevista ao PÚBLICO no final da semana passada e agora confirma-se: vários museus, palácios e monumentos do universo da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) passarão a contar com novos directores em Abril. Noutros casos, mantêm-se em funções os actuais titulares dos cargos.

Ao que o PÚBLICO apurou, Dalila Rodrigues mantém-se no Mosteiro dos Jerónimos/Torre de Belém, António Carvalho no Museu Nacional de Arqueologia e José Alberto Ribeiro no Palácio Nacional da Ajuda.

Entre os novos directores estão Lurdes Craveiro, que assumirá a direcção do Museu Nacional Machado de Castro (Coimbra), António Ponte, que ficará com a do Museu Nacional Soares dos Reis (Porto), Santiago Macias que passará a dirigir o Panteão Nacional (Lisboa), e Sandra Leandro, que chegará, através deste concurso, ao Museu de Évora, cidade onde já dá aulas.

Todos estes directores constam da primeira fase do concurso internacional. Deste lote, o PÚBLICO não conseguiu ainda identificar os escolhidos para as direcções do Museu Nacional Grão Vasco (Viseu) e do Museu Monográfico de Conímbriga (Condeixa-a-Velha).

Para os museus, palácios e monumentos abrangidos pela segunda fase o tempo é de espera. O processo é moroso, já se sabe, mais ainda em contexto de pandemia, mas até há semana passada não tinham sido sequer divulgadas as listas provisórias com os candidatos admitidos.

Os concursos internacionais para as direcções destes serviços, entre os quais se contam muitos dos mais importantes museus e monumentos do país, foram lançados com meses de atraso.