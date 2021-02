Nick Cave, Warren Ellis e o princípio da humildade de estar vivo

Em 2004, numa entrevista em Londres, Nick Cave declarava-nos que, mais do que as drogas, a adição mais perigosa que conhecia era o palco. Em 2019, num concerto a que assistimos em Amesterdão, no contexto da singular digressão Conversations With Nick Cave, voltou ao mesmo tema, sugestionado por uma pergunta da assistência. “O palco, não parar, essa adrenalina, pode ser perigosa. Desfoca-nos da realidade. No palco nunca se sente infelicidade ou tristeza. Há zonas de nós com as quais acabamos por nunca ter contacto. E isso pode ser aditivo”, dizia.