Professor da Universidade do Porto suspenso por 90 dias por fazer comentários “sexistas, machistas, racistas e xenófobos” nas aulas

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) suspendeu preventivamente, pelo prazo máximo de 90 dias, o professor auxiliar Pedro Cosme da Costa Vieira, na sequência de uma participação subscrita por 129 alunos das Unidades Curriculares da Licenciatura em Ciência da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) que condenam a conduta do docente, alegando que “muitas” das suas atitudes “incitam ao ódio e constituem crimes de assédio e discriminação”. A suspensão tem efeitos a partir de 15 de Fevereiro.