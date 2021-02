Como a pandemia está a afectar os projectos futuros das famílias portuguesas?

Os investigadores do ISAG-European Business School e do Centro de Investigação de Ciências Empresariais e de Turismo da Fundação Consuelo Vieira da Costa procuraram compreender quais as principais expectativas das famílias portuguesas para 2021. Neste P24 ouvimos as conclusões pela voz da professora Ana Pinto Borges.

