Covid-19: Portugal regista 1480 novos casos e 50 mortes

Governo não deverá aligeirar as regras do confinamento. Segundo Baltazar Nunes, presidente do Instituto Nacional Ricardo Jorge, o número de doentes com covid-19 em unidades de cuidados intensivos só descerá para os 200 em finais de Março. Actualmente, há ainda em Portugal 567 doentes com covid-19 em unidades de cuidados intensivos.

Portugal registou mais 1480 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e 50 mortes, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde.

Há menos 245 pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 2767 pacientes hospitalizados com covid-19, e menos 30 doentes em unidades de cuidados intensivos, num total de 567.

Divulgados no boletim desta quarta-feira da Direcção-Geral da Saúde, os dados correspondem à totalidade de terça-feira. No total, o país contabiliza 16.136 óbitos por covid-19 e 800.586 casos confirmados desde Março.

Apesar da melhoria nos indicadores da pandemia, o Governo não deverá aligeirar as regras do confinamento, quando aprovar quinta-feira o decreto de execução do próximo estado de emergência, que entra em vigor a 2 de Março e será votado no mesmo dia pelos deputados à Assembleia da República. Além disso, soube o PÚBLICO, o Governo também não deverá divulgar ainda o plano de desconfinamento gradual que está a preparar, nem a data em que ele se iniciará.

A reunião de políticos e peritos no Infarmed, na segunda-feira, permitiu chegar à conclusão de que a situação da covid-19 em Portugal não permite ainda, nem permitirá a curto prazo, um desconfinamento. Na reunião, Baltazar Nunes, presidente do Instituto Nacional Ricardo Jorge, repetiu que o número de doentes com covid-19 em unidades de cuidados intensivos só descerá para os 200 em finais de Março.

Quanto à vacinação contra a covid-19, o coordenador da taskforce do plano de vacinação, vice-almirante Gouveia e Melo, adiantou na Comissão de Saúde, na Assembleia da República, esta quarta-feira, que o alargamento do período de administração da segunda dose das vacinas “até às duas semanas” está a ser estudado entre a Direcção-Geral da Saúde e o Infarmed a pedido do grupo de trabalho.

Segundo Gouveia e Melo, adiar a toma da segunda dose permitiria vacinar mais 200 mil idosos a partir dos 80 anos até ao final de Março. Vacinar “uma ou duas semanas mais tarde praticamente não vai fazer grande variação no processo de defesa da pessoa que já foi vacinada com a primeira dose”, acrescentou.

Em relação à última previsão de entrega de vacinas, feita este mês pelo Infarmed, o vice-almirante Gouveia e Melo reafirmou que chegarão a Portugal 2,5 milhões de doses no primeiro trimestre, nove milhões no segundo, 14,2 no terceiro e 9,5 milhões no último. Se isto se confirmar, Portugal pode atingir a imunidade de grupo, com “70%” de pessoas vacinadas, no “início de Agosto”.