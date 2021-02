Contra a vontade do PS, PSD chama ao Parlamento ministros da Economia e do Trabalho para explicarem apoios

Sociais-democratas querem retrato real dos apoios que foram concedidos às empresas e trabalhadores e criticam excesso de anúncios do Governo sem que o dinheiro chegue à economia.

Apesar do voto contra do PS, todos os outros partidos aprovaram a audição do ministro da Economia pedida pelo PSD para que Pedro Siza Vieira vá à Assembleia da República prestar esclarecimentos sobre os processos de apoios à economia, às empresas e aos trabalhadores que têm sido anunciados desde o início da pandemia e que têm tardado em chegar a quem os pede.

Além de Siza Vieira, o PSD pediu também a audição da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que será discutida e votada esta tarde na respectiva comissão parlamentar.

A intenção dos sociais-democratas é fazer uma audição conjunta dos dois ministros para evitar situações em que os responsáveis pelas várias pastas possam passar responsabilidades para outros. O anúncio da audição conjunta foi feito pelo vice-presidente da bancada social-democrata Afonso Oliveira numa conferência de imprensa no Parlamento, onde se ouviram fortes críticas à inoperância do Governo no combate à crise económica e social que o país atravessa desde o início da pandemia, há um ano.

“Quer o OE2020 quer o Orçamento Suplementar tinham autorização para despesa de apoio às empresas que o Governo não utilizou. É uma escolha clara do Governo de não apoiar a economia, de manter as empresas com grandes dificuldades, sem usar os meios para que estava autorizado”, acusou Afonso Oliveira.