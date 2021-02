Bolieiro anuncia fórum autonómico com personalidades regionais, nacionais e europeias

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, anunciou nesta quarta-feira a criação de um fórum autonómico, “prospectivo, de novas oportunidades da autonomia política”, indicando que serão convidadas “personalidades regionais, nacionais e europeias”.

Numa comunicação ao parlamento regional, que esta semana se reúne em plenário na cidade da Horta, Bolieiro declarou: “Está na hora de erguer, e aqui anuncio, um fórum autonómico, prospectivo, de novas oportunidades da autonomia política e das regiões autónomas”.

Sem entrar ainda em grandes detalhes sobre a iniciativa, o governante sublinhou, todavia, que este fórum “não é nem pode ser um processo só de políticos para políticos”, devendo envolver “todos os açorianos” e percorrer “cada uma das nove ilhas” do arquipélago.

Posteriormente, o chefe do executivo regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, lembrou ainda a disputa em torno da nova Lei do Mar, depois de deputados na República de PS, PSD e PCP se terem juntado para requerer ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva abstracta da constitucionalidade do texto.

Sobre esta matéria, e depois de saudar o líder do parlamento regional, Luís Garcia, e do PS dos Açores, Vasco Cordeiro, pelas suas posições, Bolieiro garantiu que o Governo Regional está “sempre vigilante e, no entanto, pronto para voltar à carga” para que a Lei do Mar avance.

“A autonomia de responsabilização faz-se em progresso. E nós acreditamos nas dinâmicas autonómicas”, disse.