O Santa Casa Challenge procura ideias ligadas à saúde — e dá 15 mil euros à vencedora

Estão abertas até 21 de Março as candidaturas para a sexta edição do Santa Casa Challenge. Este ano, o concurso pretende premiar soluções digitais que tenham em conta a saúde mental e as necessidades das pessoas mais vulneráveis.

As candidaturas para a sexta edição do Santa Casa Challenge já estão abertas. Este ano, o concurso promovido pela Casa do Impacto vai entregar prémios a projectos que promovam uma saúde de qualidade, um dos 17 Objectivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. O vencedor recebe 15 mil euros.

As candidaturas terminam a 21 de Março e podem ser feitas através deste formulário. Podem concorrer empreendedores (individualmente ou em equipa), entidades sem fins lucrativos e start-ups. O objectivo é responder ao desafio desta edição: “Como podemos promover uma saúde de qualidade, com especial atenção aos problemas da saúde mental e às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade?”

Criado em 2016 pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o Santa Casa Challenge é um concurso anual de inovação digital que pretende dar apoio financeiro e não financeiro a iniciativas e projectos de impacto social. Nesta edição, o mais importante é “estimular soluções tecnológicas inovadoras para a área da saúde, a indústria healthtech”, que está “muito ameaçada com a presente pandemia, em especial a saúde mental”, e tendo em conta que as “situações de desigualdade de acesso à saúde” são agravadas em momentos de crise, explica Inês Sequeira, directora da Casa do Impacto.

“Em 2020, vimos surgir vários projectos de apoio à saúde, mas ainda há muito talento e iniciativas que podem ser exploradas e que precisam do apoio para que passem da fase da ideia para o desenvolvimento de negócio”, diz a responsável. É aqui que entra o Santa Casa Challenge.

Depois do encerramento das candidaturas, um painel de jurados composto pela equipa da Casa do Impacto fará uma pré-selecção de projectos. No final do mês de Abril, ainda com data por anunciar, os finalistas vão ser presentes a uma sessão pública de pitches e serão seleccionados os três vencedores.

Todos os vencedores serão presenteados com alpha packs para a Web Summit 2021, sendo que o primeiro e o segundo lugares recebem ainda um pack de incubação gratuita para dois membros da equipa, durante um ano, na Casa do Impacto. Ao primeiro lugar é ainda atribuído um prémio de 15 mil euros para investimento no projecto.​

Texto editado por Amanda Ribeiro